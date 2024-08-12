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Перед учебным годом становится больше вакансий для учителей: какая ситуация на рынке труда Украины

работа рынок труда, зарплаты
Работодателям все еще тяжело находить специалистов

Июль 2024 года ознаменовался ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей. Однако говорить о преодолении дефицита кадров еще рано. В частности, работодателям все еще тяжело находить кандидатов на рабочие специальности, медиков, специалистов в сфере строительства и транспорта.

По данным Work.ua, рынок труда в июле не отличался особой синхронностью и в разрезе категорий. Так аналитики определили десятку лидеров противоположные тенденции, чем месяцами ранее, в частности:

  • Уменьшилось работы в категориях "Сфера обслуживания" (19 687 вакансий, -2% до июня), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (10 396, -6%), "Розничная торговля" (13 534, -1%), "Транспорт, автобизнес" (9134,-1%).
  • Выросло количество вакансий в категориях "Рабочие специальности, производство" (19 081, +2%), "Администрация, руководство среднего звена" (9 915, +1%).
  • Не произошло существенных изменений в категориях "Продажа, закупка" (13 487), "Логистика, склад, ВЭД" (11 401), "Медицина, фармацевтика" (7 704), "Бухгалтерия, аудит" (7 469).

Аналитики отметили, что самый заметный прирост вакансий сейчас заметен для педагогов.

Фото 2 — Перед учебным годом становится больше вакансий для учителей: какая ситуация на рынке труда Украины

Такая же тенденция и в разрезе отдельных должностей. В июле работодатели чаще искали учителей математики (+22%) и английского языка (+20%), преподавателей немецкого (+12%) и учителей начальных классов (+10%).

Увеличилось работы для пенсионеров: кто еще в лидерах по количеству вакансий

В аналитике июня Work.ua отметил увеличение количества вакансий для студентов и людей без опыта. В июле же их количество выросло в пределах 1%, что соответствует общей тенденции рынка труда. В то же время заметно увеличилось вакансий для специалистов, владеющих английским (+5%), ветеранов (+5%), пенсионеров (+6%).

Аналитики подчеркнули, что в июле на 23% увеличилось количество предложений по бронированию.

Зарплата выросла в гражданских вакансиях

С февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация немного изменилась, ведь аналитики фиксировали прирост +2,5% до 20 500 грн. Однако этот рост произошел благодаря увеличению вакансий от "Сил обороны", а в гражданских профессиях зарплата не росла пятый месяц подряд.

В июле зафиксирован небольшой сдвиг: средняя зарплата на рынке труда составляет 21 000 грн. Если же анализировать исключительно гражданские вакансии – 20 500 грн.

Наибольший рост в следующих категориях:

  • "Управление персоналом, HR" — 25000, +9% к июню;
  • "Красота, фитнес, спорт" — 22 500, + 7%;
  • "Топменеджмент, руководство высшего звена" — 42 500, + 6%;
  • "Бухгалтерия, аудит" — 19 990, + 5%;
  • "СМИ, издательство, полиграфия" — 21 000, + 5%.

В июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) рынок труда предлагал: керамистам (48 750 грн), эндодонтистам (45 000 грн), медиапродюсерам (42 500 грн), рихтовщикам (41) арматурщикам, зубным техникам, риелторам (40 000 грн), автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели (35 000 грн).

Автор:
Наталья Таранова