Перед учебным годом становится больше вакансий для учителей: какая ситуация на рынке труда Украины

Июль 2024 года ознаменовался ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей. Однако говорить о преодолении дефицита кадров еще рано. В частности, работодателям все еще тяжело находить кандидатов на рабочие специальности, медиков, специалистов в сфере строительства и транспорта.

По данным Work.ua, рынок труда в июле не отличался особой синхронностью и в разрезе категорий. Так аналитики определили десятку лидеров противоположные тенденции, чем месяцами ранее, в частности:

Уменьшилось работы в категориях "Сфера обслуживания" (19 687 вакансий, -2% до июня), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (10 396, -6%), "Розничная торговля" (13 534, -1%), "Транспорт, автобизнес" (9134,-1%).

Выросло количество вакансий в категориях "Рабочие специальности, производство" (19 081, +2%), "Администрация, руководство среднего звена" (9 915, +1%).

Не произошло существенных изменений в категориях "Продажа, закупка" (13 487), "Логистика, склад, ВЭД" (11 401), "Медицина, фармацевтика" (7 704), "Бухгалтерия, аудит" (7 469).

Аналитики отметили, что самый заметный прирост вакансий сейчас заметен для педагогов.

Такая же тенденция и в разрезе отдельных должностей. В июле работодатели чаще искали учителей математики (+22%) и английского языка (+20%), преподавателей немецкого (+12%) и учителей начальных классов (+10%).

Увеличилось работы для пенсионеров: кто еще в лидерах по количеству вакансий

В аналитике июня Work.ua отметил увеличение количества вакансий для студентов и людей без опыта. В июле же их количество выросло в пределах 1%, что соответствует общей тенденции рынка труда. В то же время заметно увеличилось вакансий для специалистов, владеющих английским (+5%), ветеранов (+5%), пенсионеров (+6%).

Аналитики подчеркнули, что в июле на 23% увеличилось количество предложений по бронированию.

Зарплата выросла в гражданских вакансиях

С февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация немного изменилась, ведь аналитики фиксировали прирост +2,5% до 20 500 грн. Однако этот рост произошел благодаря увеличению вакансий от "Сил обороны", а в гражданских профессиях зарплата не росла пятый месяц подряд.

В июле зафиксирован небольшой сдвиг: средняя зарплата на рынке труда составляет 21 000 грн. Если же анализировать исключительно гражданские вакансии – 20 500 грн.

Наибольший рост в следующих категориях:

"Управление персоналом, HR" — 25000, +9% к июню;

"Красота, фитнес, спорт" — 22 500, + 7%;

"Топменеджмент, руководство высшего звена" — 42 500, + 6%;

"Бухгалтерия, аудит" — 19 990, + 5%;

"СМИ, издательство, полиграфия" — 21 000, + 5%.

В июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) рынок труда предлагал: керамистам (48 750 грн), эндодонтистам (45 000 грн), медиапродюсерам (42 500 грн), рихтовщикам (41) арматурщикам, зубным техникам, риелторам (40 000 грн), автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели (35 000 грн).