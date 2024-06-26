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Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине, предусматривающий официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине.
Об этом стало известно с карточки законопроекта №9432 на сайте Верховной Рады.
Так, закон предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине.
Также документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, законопроект №9432 о применении в Украине английского языка подал в Верховную Раду Владимир Зеленский в День Конституции, 28 июня 2023 года.
4 июня 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9432 во втором чтении и в целом.
Кто из чиновников должен владеть английским языком
Согласно закону, к таким относятся:
- государственные служащие категории "А";
- государственные служащие категорий "Б" и "В", список которых устанавливается правительством;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
- военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;
- полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, представители начальствующего состава других правоохранительных органов и начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается правительством;
- прокуроры;
- работники налоговых и таможенных органов, список которых устанавливается правительством;
- руководители хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается правительством.
Особый статус английского языка в Украине
Кроме того, требование владения английским языком сможет устанавливаться субъектом назначения к кандидатам на должности в органах местного самоуправления, за исключением выборных должностей, основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.
Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.
"Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", - говорится в пояснительной записке к документу.