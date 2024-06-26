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Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні, який передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Про це стало відомо з картки законопроєкту №9432 на сайті Верховної Ради.
Так, закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагадаємо, законопроєкт №9432 про застосування в Україні англійської мови подав до Верховної Ради Володимир Зеленський у День Конституції, 28 червня 2023 року.
4 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9432 у другому читанні та в цілому.
Хто з чиновників має володіти англійською мовою
Згідно закону, до таких належать:
- державні службовці категорії "А";
- державні службовці категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється урядом;
- голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;
- військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
- поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України, представники начальницького складу інших правоохоронних органів і начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється урядом;
- прокурори;
- працівники податкових та митних органів, перелік яких встановлюється урядом;
- керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється урядом.
Особливий статус англійської мови в Україні
Окрім того, вимога щодо володіння англійською мовою зможе встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, за винятком виборних посад, основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.
Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.
"Трансформація статусу англійської мови в Україні - це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", - йдеться в пояснювальній записці до документа.