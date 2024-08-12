Перед навчальним роком стає більше вакансій для вчителів: яка ситуація на ринку праці України

Липень 2024 року відзначився зростанням середньої заробітної плати, кількості вакансій і конкуренції шукачів. Однак говорити про подолання дефіциту кадрів ще рано. Зокрема, роботодавцям все ще важко знаходити кандидатів на робітничі спеціальності, медиків, фахівців зі сфери будівництва й транспорту.

За даними Work.ua, ринок праці у липні не відрізнявся особливою синхронністю й у розрізі категорій. Так аналітики визначили десятку лідерів протилежні тенденції, ніж було місяцями раніше, зокрема:

Поменшало роботи у категоріях "Сфера обслуговування" (19 687 вакансій, -2% до червня), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (10 396, -6%), "Роздрібна торгівля" (13 534, -1%), "Транспорт, автобізнес" (9 134, -1%).

Зросла кількість вакансій у категоріях "Робочі спеціальності, виробництво" (19 081, +2%), "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" (9 915, +1%).

Не відбулося суттєвих змін у категоріях "Продаж, закупівля" (13 487), "Логістика, склад, ЗЕД" (11 401), "Медицина, фармацевтика" (7 704), "Бухгалтерія, аудит" (7 469).

Аналітики зазначили, що найпомітніший приріст вакансій зараз помітний для освітян.

Така ж сама тенденція і в розрізі окремих посад. У липні роботодавці частіше шукали вчителів математики (+22%) і англійської мови (+20%), викладачів німецької (+12%) і вчителів початкових класів (+10%).

Побільшало роботи для пенсіонерів: хто ще у лідерах за кількістю вакансій

В аналітиці червня Work.ua відзначав збільшення кількості вакансій для студентів і людей без досвіду. У липні ж їхня кількість зросла у межах 1%, що відповідає загальній тенденції ринку праці. Водночас помітніше побільшало вакансій для фахівців, що володіють англійською (+5%), ветеранів (+5%), пенсіонерів (+6%).

Аналітики підкреслили, що у липні на 23% збільшилась кількість пропозицій з бронюванням.

Зарплата зросла в цивільних вакансіях

Від лютого до травня розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 000 грн. У червні ситуація трохи змінилась, адже аналітики фіксували приріст +2,5% до 20 500 грн. Проте це зростання відбулося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони, а у цивільних професіях зарплата не зростала пʼятий місяць поспіль.

У липні зафіксовано невелике зрушення: середня зарплата на ринку праці складає 21 000 грн. Якщо ж аналізувати виключно цивільні вакансії — 20 500 грн.

Найбільше зростання у таких категоріях:

"Управління персоналом, HR" — 25000, +9% до червня;

"Краса, фітнес, спорт" — 22 500, + 7%;

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 42 500, + 6%;

"Бухгалтерія, аудит" — 19 990, + 5%;

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" — 21 000, + 5%.

У липні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) ринок праці пропонував: керамістам (48 750 грн), ендодонтистам (45 000 грн), медіапродюсерам (42 500 грн), рихтувальникам (41 250 грн), арматурникам, зубним технікам, рієлторам (40 000 грн), автоелектрикам, автослюсарям, бетонярам, бізнес-аналітикам, виконробам, висотникам, дизайнерам меблів (35 000 грн).