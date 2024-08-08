Эксперты фриланс-платформы Freelancehunt проанализировали имеющиеся изменения в работе фрилансеров, доход и влияние новых технологий на их работу.

По данным Freelancehunt, разработка, дизайн и копирайтинг остаются самыми популярными направлениями для фрилансеров.

Среди категорий-лидеров:

Количество дизайнеров выросло с 32,5% в 2023 году до 36,6% в 2024 году. Это может свидетельствовать о повышении спроса на креативные и визуальные решения. Доля разработчиков увеличилась с 20% в 2023 году до 22,1% в 2024 году, что может быть связано с потребностью в ИТ-специалистах и разработчиках программного обеспечения для бизнеса.

Хотя копирайтеры до сих пор занимают лидерские позиции, все же их количество уменьшилось с 19,4% в 2023 году до 12,4% в 2024 году. Это можно связать с изменениями в спросе на контентные услуги или конкуренцией с ИИ.

Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля зарабатывающих до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ. Эксперты отметили, что большой спрос на услуги этих специалистов, как было в начале войны с принятием закона об украинизации, несколько спал. Также эта категория достаточно легка для новичков, которые приходят зарабатывать на фриланс.

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях. Инфографика: Freelancehunt

Также 46,1% дизайнеров зарабатывают более $500. Имеющие знания в узких специализациях могут получать больше своей работы. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.

В категории мобильных приложений и программирования больший процент фрилансеров зарабатывает более $1000.

17,9% зарабатывают $1000-2000;

8,2% — $2000-3000;

5,2% — свыше $3000.

Это гораздо больше, чем в других категориях.

Среди маркетологов наибольшая доля зарабатывающих более $3000 — 26,3%. И один из самых маленьких процентов (26,3%) среди тех, кто получает за свою работу до $500.

Влияние Великой войны

Согласно данным Freelancehunt за 2024 год, значительная часть фрилансеров начала работать на фрилансе именно во время войны. В частности, 19,1% респондентов отметили, что были зарегистрированы на фриланс-платформе давно, но активно заработали только во время войны. Это свидетельствует о том, что война стала катализатором для многих людей, ранее не решавшихся или не имевших необходимости работать на фрилансе.

Еще большая доля – 35,4% – пришла на фриланс именно во время войны. Это показывает значительный переход к фрилансу-модели в условиях войны, когда классические рабочие места стали менее доступными или нестабильными. Люди искали новые пути для заработка и нашли их на фрилансе.

Эксперты отмечают, что 45,5% специалистов работали на фрилансе до войны и продолжают работать сейчас. Это указывает на устойчивость и адаптивность фрилансеров, которые смогли сохранить свои рабочие места даже в сложных условиях.

Воздействие войны на занятость. Инфографика: Freelancehunt

В 2023 году ситуация была несколько иной. Доля начавших работать на фрилансе во время войны составила 40,7%, что на 5,3% больше, чем в 2024 году. Это может указывать на то, что в первые годы войны больше людей искали новые возможности на фрилансе, а впоследствии некоторые из них вернулись в другие формы занятости или остались работать на фрилансе постоянно.