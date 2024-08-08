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Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях
Эксперты фриланс-платформы Freelancehunt проанализировали имеющиеся изменения в работе фрилансеров, доход и влияние новых технологий на их работу.
По данным Freelancehunt, разработка, дизайн и копирайтинг остаются самыми популярными направлениями для фрилансеров.
Среди категорий-лидеров:
- "Дизайн и арт" — 36,6% фрилансеров.
- "Программирование" — 22,1%.
- "Работа с текстами" — 12,4%.
Количество дизайнеров выросло с 32,5% в 2023 году до 36,6% в 2024 году. Это может свидетельствовать о повышении спроса на креативные и визуальные решения. Доля разработчиков увеличилась с 20% в 2023 году до 22,1% в 2024 году, что может быть связано с потребностью в ИТ-специалистах и разработчиках программного обеспечения для бизнеса.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Хотя копирайтеры до сих пор занимают лидерские позиции, все же их количество уменьшилось с 19,4% в 2023 году до 12,4% в 2024 году. Это можно связать с изменениями в спросе на контентные услуги или конкуренцией с ИИ.
Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля зарабатывающих до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ. Эксперты отметили, что большой спрос на услуги этих специалистов, как было в начале войны с принятием закона об украинизации, несколько спал. Также эта категория достаточно легка для новичков, которые приходят зарабатывать на фриланс.
Также 46,1% дизайнеров зарабатывают более $500. Имеющие знания в узких специализациях могут получать больше своей работы. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.
В категории мобильных приложений и программирования больший процент фрилансеров зарабатывает более $1000.
- 17,9% зарабатывают $1000-2000;
- 8,2% — $2000-3000;
- 5,2% — свыше $3000.
Это гораздо больше, чем в других категориях.
Среди маркетологов наибольшая доля зарабатывающих более $3000 — 26,3%. И один из самых маленьких процентов (26,3%) среди тех, кто получает за свою работу до $500.
Влияние Великой войны
Согласно данным Freelancehunt за 2024 год, значительная часть фрилансеров начала работать на фрилансе именно во время войны. В частности, 19,1% респондентов отметили, что были зарегистрированы на фриланс-платформе давно, но активно заработали только во время войны. Это свидетельствует о том, что война стала катализатором для многих людей, ранее не решавшихся или не имевших необходимости работать на фрилансе.
Еще большая доля – 35,4% – пришла на фриланс именно во время войны. Это показывает значительный переход к фрилансу-модели в условиях войны, когда классические рабочие места стали менее доступными или нестабильными. Люди искали новые пути для заработка и нашли их на фрилансе.
Эксперты отмечают, что 45,5% специалистов работали на фрилансе до войны и продолжают работать сейчас. Это указывает на устойчивость и адаптивность фрилансеров, которые смогли сохранить свои рабочие места даже в сложных условиях.
В 2023 году ситуация была несколько иной. Доля начавших работать на фрилансе во время войны составила 40,7%, что на 5,3% больше, чем в 2024 году. Это может указывать на то, что в первые годы войны больше людей искали новые возможности на фрилансе, а впоследствии некоторые из них вернулись в другие формы занятости или остались работать на фрилансе постоянно.
Для 32,4% респондентов уровень дохода остался прежним, что свидетельствует о стабильности работы и клиентской базе. Однако у 36,2% фрилансеров уровень дохода увеличился. Это может быть связано с повышением спроса на их услуги или увеличением стоимости работы из-за роста инфляции и других экономических факторов.