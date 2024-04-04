5 мифов о SEO в e-сommerce: включать ли этот инструмент в вашу стратегию digital маркетинга в 2024 году

В этой статье я рассмотрю 5 основных мифов и расскажу почему оптимизацию интернет-магазина стоит включить в диджитал стратегию e-commerce бизнеса в 2024 году.

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SEO продвижение остается важным инструментом в комплексной маркетинговой стратегии для e-commerce проектов и со временем приобретает актуальность, поскольку интернет-пространство становится насыщеннее и конкурентнее, а покупатели все чаще выбирают онлайн-поиск как свой основной инструмент для нахождения товаров и услуг.

Многие владельцы e-commerce бизнесов сталкиваются с недоразумением относительно необходимости продвижения собственных интернет-площадок. Этот факт усугубляется быстрыми изменениями в алгоритмах поисковых систем, что влечет за собой появление многочисленных мифов о SEO, часто препятствующих полноценному использованию потенциала этого инструмента.

Миф №1 SEO продвижения e-commerce бизнеса = быстрый результат

Миф о том, что SEO приводит к мгновенным результатам давно опровергнут, но его все еще можно услышать от клиентов, надеющихся на скорые изменения. Действительно, многие считают, что внедрение технического задания приведет к заметным результатам в ближайший месяц или даже неделю. Однако стоит отметить, что SEO – это сложный процесс, требующий систематической и продолжительной работы над вашим интернет-магазином. Техническое задание является лишь одним из этапов комплексной оптимизации, которая может охватывать различные аспекты, такие как совершенствование технической структуры, оптимизация контента, повышение авторитетности и другие. Кроме того, SEO нуждается в мониторинге и анализе, ведь поисковые алгоритмы постоянно меняются.

Сравнение маркетинговых тактик, где SEO находится в квадрате не скорых результатов и меньших вложений по сравнению с другими каналами

Хотя SEO не является столь дорогим каналом, как организация ивентов или спонсорство, для него требуется больше времени на развитие при меньших вложениях. Поэтому для эффективного продвижения важно иметь реалистические ожидания по времени и понимать, что это долгосрочная стратегия, требующая терпения и систематической работы с вашим интернет-магазином.

По моему опыту, первые заметные результаты в продажах по organic каналу можно ожидать в среднем за 6 месяцев, окупаемость вложений за год, а то и больше. Все зависит от конкуренции, бюджетов, активности, состояния и введенных изменений на сайте.

Миф №2 Любой интернет-магазин должен быть в топе по ключевому запросу

Часто владельцы маленьких бизнесов хотят подняться вверх поиска к самым популярным запросам. Возьмем к примеру цветочный магазин, где часто настраивают такой запрос, как "доставка цветов". У него будет широкий спектр конкуренции и хотя ваш интернет-магазин может и выйти в топ-10, клиенты будут искать что-то более конкретное и приобретут товар у конкурента.

В таком случае могу дать совет для маленьких e-commerce бизнесов — начинать с низкочастотных запросов, реже ищущих и менее конкурентных, но при этом более конкретных. Это позволит вам поскорее подняться в поисковых результатах и привлечь первых клиентов. Со временем и увеличением доверия к вашему интернет-магазину, можно будет работать со среднечастотными запросами, однако для достижения высоких позиций у высокочастотных обычно требуется значительное время, иногда даже годы.

Миф №3 Оптимизация интернет-магазина – это только работа SEO-специалистов

Существует распространенное представление, что достаточно привлечь только SEO-специалистов и все вопросы по онлайн продвижению будут решены. Однако успешная оптимизация предполагает не только работу этих специалистов, но и внесение конкретных изменений в сайт интернет-магазина. Без их внедрения прогресса добиться трудно. Для реализации рекомендаций часто требуется разработчик, который произведет изменения в функционале, оптимизирует скорость и добавит настройки поисковых систем. А для наполнения интернет-магазина, как правило, привлекают контент-менеджеров, отвечающих за размещение и описание товаров, разработку баннеров и новых страниц.

Тем не менее, могу сказать, что основными участниками процесса оптимизации, кроме SEO-специалистов, для e-commerce бизнеса, остаются разработчики и контент-менеджеры. Именно они наиболее имплементируют, играют ключевую роль в внедрении рекомендаций и обеспечивают эффективную работу e-commerce магазина.

Миф №4 SEO результаты при продвижении e-commerce бизнеса можно легко спрогнозировать

К примеру, в контекстной рекламе можно без проблем рассчитать, сколько стоит каждый клик и сколько клиентов получишь за свои средства. Однако в SEO отсутствует готовый инструмент, автоматически рассчитывающий эти показатели. Мы в Netpeak разработали свой алгоритм прогноза, где учитываем сезонные тенденции, текущие результаты и объем категорий товаров, которые планируем оптимизировать в ближайшее время.

В сфере e-commerce обычно имеется большое количество категорий товаров и страниц и не всегда возможно оптимизировать их все сразу. Также гарантировать результат сложнее из-за влияния третьей стороны — поисковиков, которые могут реагировать по-разному на изменения. Многое зависит и от того, насколько быстро и эффективно команда может ввести рекомендации SEO-специалиста. Дополнительно существуют технические ограничения, которые могут осложнить внедрение некоторых изменений.

Миф №5 Чтобы подняться в топ поиска среди других e-commerce запросов нужно указывать только ключевые SEO слова

Многие владельцы e-commerce бизнесов считают, что SEO заключается исключительно в использовании ключевых слов и убеждены в том, что достаточно просто вписать их во все возможные места, но это лишь частичная стратегия оптимизации. Хотя мы также используем ключевые слова в соответствующих местах, Google не принимает положительное злоупотребление ими. Если использовать их слишком много раз, можно получить предупреждение, блокировку или даже бан. В нише e-commerce, SEO охватывает гораздо больше, чем использование ключевых слов. Важна качественная структура, понятность лендинга, оптимизированная и быстрая работа. Также играет роль техническая оптимизация и ссылочная масса (количество и качество ссылок, направляемых на интернет-магазин из других источников в Интернете). Учитывая все эти аспекты, можно создать комплексную стратегию SEO, которая поможет достичь желаемых результатов.

Поэтому несмотря на распространенные мифы, канал SEO продолжают использовать маркетологи и владельцы e-commerce бизнесов в своих маркетинговых стратегиях. Почему, спросите вы?

Подытоживая могу сказать, что с помощью этого канала можно: