5 міфів про SEO в e-сommerce: чи включати цей інструмент у вашу стратегію digital маркетингу в 2024 році

У цій статті я розгляну 5 основних міфів та розкажу чому оптимізацію інтернет-магазину варто включити у диджитал стратегію e-commerce бізнесу в 2024 році.

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SEO просування залишається важливим інструментом в комплексній маркетинговій стратегії для e-commerce проєктів і з часом набуває актуальності, оскільки інтернет-простір стає більш насиченим та конкурентним, а покупці все частіше обирають онлайн-пошук як свій основний інструмент для знаходження товарів та послуг.

Багато власників e-commerce бізнесів зіштовхуються з непорозумінням, стосовно необхідності просування власних інтернет-майданчиків. Цей факт посилюється швидкими змінами в алгоритмах пошукових систем, що спричиняє появу численних міфів про SEO, які часто перешкоджають повноцінному використанню потенціалу цього інструменту.

Міф №1 SEO просування e-commerce бізнесу = швидкий результат

Міф про те, що SEO призводить до миттєвих результатів давно спростований, але його все ще можна почути від клієнтів, які сподіваються на швидкі зміни. Дійсно, багато з них вважають, що впровадження технічного завдання призведе до помітних результатів у найближчий місяць або навіть тиждень. Проте варто зазначити, що SEO — це складний процес, що вимагає систематичної та тривалої роботи над вашим інтернет-магазином. Технічне завдання є лише одним з етапів у комплексній оптимізації, яка може охоплювати різноманітні аспекти, такі як вдосконалення технічної структури, оптимізація контенту, підвищення авторитетності та інші. Крім того, SEO потребує моніторингу та аналізу, адже пошукові алгоритми постійно змінюються.

Порівняння маркетингових тактик, де SEO знаходиться в квадраті не швидких результатів та менших вкладень у порівнянні з іншими каналами

Хоча SEO не є таким дорогим каналом, як організація івентів або спонсорство, для нього потрібно більше часу на розвиток при менших вкладеннях. Тому для ефективного просування важливо мати реалістичні очікування щодо часу й розуміти, що це довгострокова стратегія, яка потребує терпіння та систематичної роботи з вашим інтернет-магазином.

З мого досвіду, перші помітні результати в продажах з organic каналу можна очікувати в середньому за 6 місяців, окупність вкладень за рік, а то і більше. Все залежить від конкуренції, бюджетів, активності, стану та впроваджених змін на сайті.

Міф №2 Будь-який інтернет-магазин має бути в топі по ключовому запиту

Часто власники маленьких бізнесів хочуть піднятися вверх пошуку до найпопулярніших запитів. Візьмемо до прикладу квітковий магазин, де часто налаштовують такий запит, як "доставка квітів". Він матиме широкий спектр конкуренції й хоча ваш інтернет-магазин може і вийти в топ-10, клієнти шукатимуть щось більш конкретне та придбають товар у конкурента.

В такому випадку можу дати пораду для маленьких e-commerce бізнесів — починати з низькочастотних запитів, тих, які рідше шукають та є менш конкурентними, але при цьому більш конкретними. Це дозволить вам швидше піднятися в пошукових результатах й залучити перших клієнтів. З часом та збільшенням довіри до вашого інтернет-магазину, можна буде працювати з середньочастотними запитами, проте для досягнення високих позицій у високочастотних, зазвичай потрібен значний час, іноді навіть роки.

Міф № 3 Оптимізація інтернет-магазину — це тільки робота SEO-спеціалістів

Існує поширене уявлення, що достатньо залучити лише SEO-спеціалістів й всі питання з онлайн просування будуть вирішені. Проте успішна оптимізація передбачає не лише роботу цих спеціалістів, а й внесення конкретних змін на сайт інтернет-магазину. Без їх впровадження прогресу досягти важко. Для реалізації рекомендацій часто потрібен розробник, який здійснить зміни у функціоналі, оптимізує швидкість та додасть налаштування для пошукових систем. А вже для наповнення інтернет-магазину, зазвичай, залучають контент-менеджерів, які відповідають за розміщення та опис товарів, розробку банерів й нових сторінок.

Все ж таки, можу сказати, що основними учасниками процесу оптимізації, окрім SEO-спеціалістів, для e-commerce бізнесу, залишаються розробники та контент-менеджери. Саме вони найбільше імплементують, відіграють ключову роль у впровадженні рекомендацій та забезпечують ефективну роботу e-commerce магазину.

Міф №4 SEO результати при просуванні e-commerce бізнесу можна легко спрогнозувати

Наприклад, у контекстній рекламі можна без проблем розрахувати, скільки коштує кожен клік та скільки клієнтів отримаєш за свої кошти. Однак у SEO відсутній готовий інструмент, який автоматично розраховує ці показники. Ми в Netpeak розробили власний алгоритм прогнозу, де враховуємо сезонні тенденції, поточні результати та обсяг категорій товарів, які плануємо оптимізувати найближчим часом.

У сфері e-commerce, зазвичай, наявна велика кількість категорій товарів та сторінок й не завжди можливо оптимізувати їх всі одразу. Також гарантувати результат складніше через вплив третьої сторони — пошукових систем, які можуть реагувати по-різному на зміни. Багато залежить і від того, наскільки швидко та ефективно команда може запровадити рекомендації SEO-спеціаліста. Додатково існують технічні обмеження, які можуть ускладнити впровадження деяких змін.

Міф №5 Щоб піднятися в топ пошуку серед інших e-commerce запитів потрібно вказувати тільки ключові SEO слова

Багато власників e-commerce бізнесів вважають, що SEO полягає виключно у використанні ключових слів та переконані в тому, що достатньо просто їх вписати у всі можливі місця, але це лише часткова стратегія оптимізації. Хоча ми також використовуємо ключові слова у відповідних місцях, Google не сприймає позитивно зловживання ними. Якщо використати їх надто багато разів, можна отримати попередження, блокування чи навіть бан. У ніші e-commerce, SEO охоплює набагато більше, ніж використання ключових слів. Важлива якісна структура, зрозумілість лендингу, оптимізована й швидка робота. Також грає роль технічна оптимізація й посилальна маса (кількість та якість посилань, які спрямовуються на ваш інтернет-магазин з інших джерел в Інтернеті). Враховуючи ці всі аспекти, можна створити комплексну стратегію SEO, яка допоможе досягти бажаних результатів.

Тож, попри поширені міфи, канал SEO продовжують використовувати маркетологи та власники e-commerce бізнесів у своїх маркетингових стратегіях. Чому, запитаєте ви?

Підсумовуючи можу сказати, що за допомогою цього каналу можна: