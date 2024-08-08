Експерти фриланс-платформи Freelancehunt проаналізували наявні зміни у роботи фрилансерів, дохід та вплив нових технологій на їх роботу.

За даними Freelancehunt, розробка, дизайн та копірайтинг залишаються найпопулярнішими напрямками для фрилансерів.

Серед категорій-лідерів:

Кількість дизайнерів зросла з 32,5% у 2023 році до 36,6% у 2024. Це може свідчити про підвищення попиту на креативні та візуальні рішення. Частка розробників збільшилася з 20% у 2023 році до 22,1% у 2024, що може бути пов'язане з потребою в ІТ-спеціалістах та розробниках програмного забезпечення для бізнесу.

Хоч копірайтери й досі займають лідерські позиції, все-таки їх кількість зменшилася з 19,4% у 2023 році до 12,4% у 2024. Це можна пов'язати зі змінами у попиті на контентні послуги чи конкуренцією із ШІ.

Серед перекладачів і копірайтерів найбільша частка тих, хто заробляє до $500 — 64,7%. Це пов’язано з тим, що деякі завдання замовники делегують ШІ. Експерти зазначили, що великий попит на послуги цих спеціалістів, як було на початку війни з прийняттям закону про українізацію, дещо спав. Також ця категорія є досить легкою для новачків, які приходять заробляти на фриланс.

Скільки в середньому заробляють фрилансери у найпопулярніших категоріях. Інфографіка: Freelancehunt

Також 46,1% дизайнерів заробляють понад $500. Ті, хто мають знання у вузьких спеціалізаціях, можуть отримувати більше за свою роботу. Наприклад, розробляти NFT чи навіть генерувати візуали за допомогою ШІ на професійному рівні.

У категорії мобільних додатків та програмування більший відсоток фрилансерів заробляє понад $1000:

17,9% заробляють $1000-2000;

8,2% — $2000-3000;

5,2% — понад $3000.

Це значно більше, ніж в інших категоріях.

Серед маркетологів найбільша частка тих, хто заробляє понад $3000 — 26,3%. І один з найменших відсотків (26,3%) серед тих, хто отримує за свою роботу до $500.

Вплив великої війни

Згідно з даними Freelancehunt за 2024 рік, значна частка фрилансерів почала працювати на фрилансі саме під час війни. Зокрема, 19,1% респондентів зазначили, що були зареєстровані на фриланс-платформі давно, але активно почали працювати тільки під час війни. Це свідчить про те, що війна стала каталізатором для багатьох людей, які раніше не наважувалися чи не мали необхідності працювати на фрилансі.

Ще більша частка — 35,4% — прийшла на фриланс саме під час війни. Це показує значний перехід до фриланс-моделі в умовах війни, коли класичні робочі місця стали менш доступними чи нестабільними. Люди шукали нові шляхи для заробітку та знайшли їх на фрилансі.

Експерти зазначають, що 45,5% спеціалістів працювали на фрилансі до війни та продовжують працювати зараз. Це показує стійкість та адаптивність фрилансерів, які змогли зберегти свої робочі місця навіть у складних умовах.

Вплив війни на зайнятість. Інфографіка: Freelancehunt

У 2023 році ситуація була дещо іншою. Частка тих, хто почав працювати на фрилансі під час війни, становила 40,7%, що на 5,3% більше, ніж у 2024 році. Це може вказувати на те, що в перші роки війни більше людей шукали нові можливості на фрилансі, а згодом деякі з них повернулися до інших форм зайнятості чи залишилися працювати на фрилансі постійно.