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HTML-верстальник, робота, проффесії
Що входить до обов'язків HTML верстальника? Ілюстрація: Delo.ua
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Професії
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HTML-верстальник

Дізнайтеся, як стати HTML-верстальником та здобути ключові навички для успішної кар'єри. Від базових до високорівневих технік - усе, що вам потрібно знати про професію “HTML-верстальник”.

Що робить HTML-верстальник?

HTML-верстальник - це фахівець, який на основі графічного дизайну займається створенням HTML-коду для веб-сайтів. Таким чином HTML-верстальник перетворює  дизайн інтерфейсу, розроблений дизайнером, в реальний веб-сайт з допомогою HTML-коду.

Основні обов’язки HTML-верстальника: 

  1. Аналіз макету і створення HTML-структури. 
  2. Стилізує та розміщює елементи на сайті, як-от шрифти, кольори тощо. 
  3. Адаптація під різні пристрої. 
  4. Робота з браузерами.

Тож HTML-верстальник грає важливу роль у процесі розробки веб-сайтів.

Яка зарплата у HTML-верстальника?

Зарплата HTML-верстальника в Україні складає від 20 000 грн / міс. Деякі фахівці можуть заробляти від 30 000 грн / міс, однак все залежить від досвіду кандидата, місця розташування та складності проєктів. 

Раніше повідомлялось, що професія "HTML-верстальник" є високо конкурентною посадою. 

Плюси та мінуси в роботі HTML-верстальником?

Плюси Мінуси
Фахівці затребувані на ринку праці.  Одноманітні завдання. 
Кар’єрний ріст.  “Сидяча” робота. 
Є можливість працювати дистанційно. Фрилансерам необхідно самостійно шукати клієнтів. 

Як стати HTML-верстальником?

Щоб працювати HTML-верстальником не обов’язково мати вищу освіту або базову вищу освіту. Для опанування професії на початковому рівні вистачить професійних курсів або самостійного навчання під наглядом ментора. 

Де вчитись на HTML-верстальника?

Розглянемо курси HTML-верстальника, які пропонують навчальні заклади. 

Курси HTML-верстальника

  1. Онлайн інститут Projector. 
  2. Академія інтернет-технологій IMT; 
  3. Навчальний IT-центр Levelup.

Які навички потрібні для роботи HTML-верстальником?

Для роботи HTML-верстальником потрібні різні навички, які можуть варіюватися в залежності від конкретних вимог роботодавця або проекту: 

  • Розуміння синтаксису HTML, його елементів та їх призначень.
  • Вміння створювати стилі для веб-сторінок за допомогою CSS. 
  • Розуміння веб-дизайну.
  • Знання інструментів розробки.
Фото 2 — HTML-верстальник
Навички HTML-верстальника. Інфографіка: Delo.ua

Ці базові навички допомагають виконувати робочі завдання.