Дізнайтеся, як стати HTML-верстальником та здобути ключові навички для успішної кар'єри. Від базових до високорівневих технік - усе, що вам потрібно знати про професію “HTML-верстальник”.
- Що робить HTML-верстальник?
- Яка зарплата у HTML-верстальника?
- Плюси та мінуси в роботі HTML-верстальником?
- Як стати HTML-верстальником?
Що робить HTML-верстальник?
HTML-верстальник - це фахівець, який на основі графічного дизайну займається створенням HTML-коду для веб-сайтів. Таким чином HTML-верстальник перетворює дизайн інтерфейсу, розроблений дизайнером, в реальний веб-сайт з допомогою HTML-коду.
Основні обов’язки HTML-верстальника:
- Аналіз макету і створення HTML-структури.
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Стилізує та розміщює елементи на сайті, як-от шрифти, кольори тощо.
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Адаптація під різні пристрої.
- Робота з браузерами.
Тож HTML-верстальник грає важливу роль у процесі розробки веб-сайтів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Яка зарплата у HTML-верстальника?
Зарплата HTML-верстальника в Україні складає від 20 000 грн / міс. Деякі фахівці можуть заробляти від 30 000 грн / міс, однак все залежить від досвіду кандидата, місця розташування та складності проєктів.
Раніше повідомлялось, що професія "HTML-верстальник" є високо конкурентною посадою.
Плюси та мінуси в роботі HTML-верстальником?
|Плюси
|Мінуси
|Фахівці затребувані на ринку праці.
|Одноманітні завдання.
|Кар’єрний ріст.
|“Сидяча” робота.
|Є можливість працювати дистанційно.
|Фрилансерам необхідно самостійно шукати клієнтів.
Як стати HTML-верстальником?
Щоб працювати HTML-верстальником не обов’язково мати вищу освіту або базову вищу освіту. Для опанування професії на початковому рівні вистачить професійних курсів або самостійного навчання під наглядом ментора.
Де вчитись на HTML-верстальника?
Розглянемо курси HTML-верстальника, які пропонують навчальні заклади.
Курси HTML-верстальника
- Онлайн інститут Projector.
- Академія інтернет-технологій IMT;
- Навчальний IT-центр Levelup.
Які навички потрібні для роботи HTML-верстальником?
Для роботи HTML-верстальником потрібні різні навички, які можуть варіюватися в залежності від конкретних вимог роботодавця або проекту:
- Розуміння синтаксису HTML, його елементів та їх призначень.
- Вміння створювати стилі для веб-сторінок за допомогою CSS.
- Розуміння веб-дизайну.
- Знання інструментів розробки.
- Увага до деталей та вміння працювати з дизайном.
- Додатковими навичками можуть бути володіння JavaScript.
- Творчий підхід до роботи.
Ці базові навички допомагають виконувати робочі завдання.