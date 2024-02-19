Дізнайтеся, як стати HTML-верстальником та здобути ключові навички для успішної кар'єри. Від базових до високорівневих технік - усе, що вам потрібно знати про професію “HTML-верстальник”.

Що робить HTML-верстальник?

HTML-верстальник - це фахівець, який на основі графічного дизайну займається створенням HTML-коду для веб-сайтів. Таким чином HTML-верстальник перетворює дизайн інтерфейсу, розроблений дизайнером, в реальний веб-сайт з допомогою HTML-коду.

Основні обов’язки HTML-верстальника:

Аналіз макету і створення HTML-структури. Стилізує та розміщює елементи на сайті, як-от шрифти, кольори тощо.

Адаптація під різні пристрої.

Робота з браузерами.

Тож HTML-верстальник грає важливу роль у процесі розробки веб-сайтів.

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Яка зарплата у HTML-верстальника?

Зарплата HTML-верстальника в Україні складає від 20 000 грн / міс. Деякі фахівці можуть заробляти від 30 000 грн / міс, однак все залежить від досвіду кандидата, місця розташування та складності проєктів.

Раніше повідомлялось, що професія "HTML-верстальник" є високо конкурентною посадою.

Плюси та мінуси в роботі HTML-верстальником?

Плюси Мінуси Фахівці затребувані на ринку праці. Одноманітні завдання. Кар’єрний ріст. “Сидяча” робота. Є можливість працювати дистанційно. Фрилансерам необхідно самостійно шукати клієнтів.

Як стати HTML-верстальником?

Щоб працювати HTML-верстальником не обов’язково мати вищу освіту або базову вищу освіту. Для опанування професії на початковому рівні вистачить професійних курсів або самостійного навчання під наглядом ментора.

Де вчитись на HTML-верстальника?

Розглянемо курси HTML-верстальника, які пропонують навчальні заклади.

Курси HTML-верстальника

Онлайн інститут Projector. Академія інтернет-технологій IMT; Навчальний IT-центр Levelup.

Які навички потрібні для роботи HTML-верстальником?

Для роботи HTML-верстальником потрібні різні навички, які можуть варіюватися в залежності від конкретних вимог роботодавця або проекту:

Розуміння синтаксису HTML, його елементів та їх призначень.

Вміння створювати стилі для веб-сторінок за допомогою CSS.

Розуміння веб-дизайну.

Знання інструментів розробки.

Навички HTML-верстальника. Інфографіка: Delo.ua

Увага до деталей та вміння працювати з дизайном.

Додатковими навичками можуть бути володіння JavaScript.

Творчий підхід до роботи.

Ці базові навички допомагають виконувати робочі завдання.