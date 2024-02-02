Огляд сучасних викликів, з якими стикаються системні адміністратори у світі технологій, а також про необхідність постійного оновлення знань.

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Що робить системний адміністратор

Системний адміністратор - це спеціаліст, який займається створенням, підтримкою та покращенням внутрішньої комп'ютерної мережі компанії.

Серед обов’язків системного адміністратора можуть бути:

обслуговування сервера, обладнання та програмного забезпечення;

питання з інформаційної безпеки;

обслуговування офісних АТС;

облаштування робочого місця співробітників;

обробка заявок співробітників;

адміністрування системи резервного копіювання;

організація закупівлі нового обладнання тощо.

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Яка зарплата у системного адміністратора

Сисадмін в Україні в середньому заробляє 20 000 грн / міс. Вищий дохід мають фахівці з досвідом, які працюють у великій компанії або IT-компанії. В такому випадку системний адміністратор може заробляти від 35 000 грн / міс.

Плюси та мінуси в роботі системного адміністратора

Плюси Мінуси Попит на фахівців на ринку праці. В деяких випадках ненормований робочий день. Є можливість отримувати високу зарплату. Стрес і тиск. Є можливість почати кар’єру в IT. Велика відповідальність.

Як стати системним адміністратором

Незважаючи на те, що в Україні є безліч онлайн-курсів, але для роботи системним адміністратором потрібно отримати вищу освіту в напрямку комп'ютерних систем, інформаційних технологій та прикладної інформатики.

Де вчитися на системного адміністратора

Києво-Могилянська академія. Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Харківський національний університет радіоелектроніки.

Які навички потрібні для роботи системним адміністратором

Для роботи системним адміністратором потрібно мати такі базові навички:

Вміння встановлювати та налаштовувати системи моніторингу, які допомагають виявляти проблеми з продуктивністю систем та мереж.

Знання операційних систем.

Знання технологій.

Відновлення даних та резервне копіювання.

Мережеві технології.

Безпека інформації.

Комунікаційні навички.

Це лише декілька базових навичок, які потрібні системному адміністратору для керування інформаційними системами та забезпечення їх безперебійної роботи.