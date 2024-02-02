Огляд сучасних викликів, з якими стикаються системні адміністратори у світі технологій, а також про необхідність постійного оновлення знань.
- Що робить системний адміністратор
- Яка зарплата у системного адміністратора
- Плюси та мінуси в роботі системного адміністратора
- Як стати системним адміністратором
Що робить системний адміністратор
Системний адміністратор - це спеціаліст, який займається створенням, підтримкою та покращенням внутрішньої комп'ютерної мережі компанії.
Серед обов’язків системного адміністратора можуть бути:
- обслуговування сервера, обладнання та програмного забезпечення;
- питання з інформаційної безпеки;
- обслуговування офісних АТС;
- облаштування робочого місця співробітників;
- обробка заявок співробітників;
- адміністрування системи резервного копіювання;
- організація закупівлі нового обладнання тощо.
Яка зарплата у системного адміністратора
Сисадмін в Україні в середньому заробляє 20 000 грн / міс. Вищий дохід мають фахівці з досвідом, які працюють у великій компанії або IT-компанії. В такому випадку системний адміністратор може заробляти від 35 000 грн / міс.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Плюси та мінуси в роботі системного адміністратора
|Плюси
|Мінуси
|Попит на фахівців на ринку праці.
|В деяких випадках ненормований робочий день.
|Є можливість отримувати високу зарплату.
|Стрес і тиск.
|Є можливість почати кар’єру в IT.
|Велика відповідальність.
Як стати системним адміністратором
Незважаючи на те, що в Україні є безліч онлайн-курсів, але для роботи системним адміністратором потрібно отримати вищу освіту в напрямку комп'ютерних систем, інформаційних технологій та прикладної інформатики.
Де вчитися на системного адміністратора
- Києво-Могилянська академія.
- Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка.
- Харківський національний університет радіоелектроніки.
Які навички потрібні для роботи системним адміністратором
Для роботи системним адміністратором потрібно мати такі базові навички:
- Вміння встановлювати та налаштовувати системи моніторингу, які допомагають виявляти проблеми з продуктивністю систем та мереж.
- Знання операційних систем.
- Знання технологій.
- Відновлення даних та резервне копіювання.
- Мережеві технології.
- Безпека інформації.
- Комунікаційні навички.
Це лише декілька базових навичок, які потрібні системному адміністратору для керування інформаційними системами та забезпечення їх безперебійної роботи.