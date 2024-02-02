Обзор современных вызовов, с которыми сталкиваются системные администраторы в мире технологий, а также про необходимость постоянного обновления знаний.
Что делает системный администратор
Системный администратор – это специалист, который занимается созданием, поддержкой и улучшением внутренней компьютерной сети компании.
Среди обязанностей системного администратора могут быть:
- обслуживание сервера, оборудования и программного обеспечения;
- вопросы по информационной безопасности;
- обслуживание офисных АТС;
- обустройство рабочего места сотрудников;
- обработка заявок сотрудников;
- администрирование системы резервного копирования;
- организация закупки нового оборудования и т.д.
Какая зарплата у системного администратора
Сисадмин в Украине в среднем зарабатывает 20 000 грн/мес. Более высокий доход имеют специалисты с опытом, работающие в крупной компании или IT-компании. В таком случае системный администратор может зарабатывать от 35 000 грн/мес.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Плюсы и минусы в работе системного администратора
|Плюсы
|Минусы
|Спрос на профессионалов на рынке труда.
|В некоторых случаях ненормированный рабочий день.
|Есть возможность получать высокую зарплату.
|Стресс и давление.
|Есть возможность начать карьеру в IT.
|Большая ответственность.
Как стать системным администратором
Несмотря на то, что в Украине множество онлайн-курсов, но для работы системным администратором нужно получить высшее образование в направлении компьютерных систем, информационных технологий и прикладной информатики.
Где учиться на системного администратора
- Киево-Могилянская академия.
- Полтавский технический университет им. Ю. Кондратюка.
- Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.
Какие навыки нужны для работы системным администратором
Для работы системным администратором нужно иметь следующие базовые навыки:
- Умение устанавливать и настраивать системы мониторинга, которые помогают выявлять проблемы с производительностью систем и сетей.
- Знание операционных систем.
- Знание технологий.
- Восстановление данных и резервное копирование.
- Сетевые технологии.
- Безопасность информации.
- Коммуникационные навыки.
Это лишь несколько базовых навыков, необходимых системному администратору для управления информационными системами и обеспечения их бесперебойной работы.