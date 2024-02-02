Обзор современных вызовов, с которыми сталкиваются системные администраторы в мире технологий, а также про необходимость постоянного обновления знаний.

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Что делает системный администратор

Системный администратор – это специалист, который занимается созданием, поддержкой и улучшением внутренней компьютерной сети компании.

Среди обязанностей системного администратора могут быть:

обслуживание сервера, оборудования и программного обеспечения;

вопросы по информационной безопасности;

обслуживание офисных АТС;

обустройство рабочего места сотрудников;

обработка заявок сотрудников;

администрирование системы резервного копирования;

организация закупки нового оборудования и т.д.

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Какая зарплата у системного администратора

Сисадмин в Украине в среднем зарабатывает 20 000 грн/мес. Более высокий доход имеют специалисты с опытом, работающие в крупной компании или IT-компании. В таком случае системный администратор может зарабатывать от 35 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе системного администратора

Плюсы Минусы Спрос на профессионалов на рынке труда. В некоторых случаях ненормированный рабочий день. Есть возможность получать высокую зарплату. Стресс и давление. Есть возможность начать карьеру в IT. Большая ответственность.

Как стать системным администратором

Несмотря на то, что в Украине множество онлайн-курсов, но для работы системным администратором нужно получить высшее образование в направлении компьютерных систем, информационных технологий и прикладной информатики.

Где учиться на системного администратора

Киево-Могилянская академия. Полтавский технический университет им. Ю. Кондратюка. Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.

Какие навыки нужны для работы системным администратором

Для работы системным администратором нужно иметь следующие базовые навыки:

Умение устанавливать и настраивать системы мониторинга, которые помогают выявлять проблемы с производительностью систем и сетей.

Знание операционных систем.

Знание технологий.

Восстановление данных и резервное копирование.

Сетевые технологии.

Безопасность информации.

Коммуникационные навыки.

Это лишь несколько базовых навыков, необходимых системному администратору для управления информационными системами и обеспечения их бесперебойной работы.