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рынок труда, проофессия
Профессия: "Системный администратор". Иллюстрация: Delo.ua
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Системный администратор

Обзор современных вызовов, с которыми сталкиваются системные администраторы в мире технологий, а также про необходимость постоянного обновления знаний.

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Что делает системный администратор

Системный администратор – это специалист, который занимается созданием, поддержкой и улучшением внутренней компьютерной сети компании.

Среди обязанностей системного администратора могут быть:

  • обслуживание сервера, оборудования и программного обеспечения;
  • вопросы по информационной безопасности;
  • обслуживание офисных АТС;
  • обустройство рабочего места сотрудников;
  • обработка заявок сотрудников;
  • администрирование системы резервного копирования;
  • организация закупки нового оборудования и т.д.

Какая зарплата у системного администратора

Сисадмин в Украине в среднем зарабатывает 20 000 грн/мес. Более высокий доход имеют специалисты с опытом, работающие в крупной компании или IT-компании. В таком случае системный администратор может зарабатывать от 35 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе системного администратора

Плюсы Минусы
Спрос на профессионалов на рынке труда. В некоторых случаях ненормированный рабочий день.
Есть возможность получать высокую зарплату. Стресс и давление.
Есть возможность начать карьеру в IT. Большая ответственность.

Как стать системным администратором

Несмотря на то, что в Украине множество онлайн-курсов, но для работы системным администратором нужно получить высшее образование в направлении компьютерных систем, информационных технологий и прикладной информатики.

Где учиться на системного администратора

  1. Киево-Могилянская академия.
  2. Полтавский технический университет им. Ю. Кондратюка.
  3. Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.

Какие навыки нужны для работы системным администратором

Для работы системным администратором нужно иметь следующие базовые навыки:

  • Умение устанавливать и настраивать системы мониторинга, которые помогают выявлять проблемы с производительностью систем и сетей.
  • Знание операционных систем.
  • Знание технологий.
  • Восстановление данных и резервное копирование.
Фото 2 — Системный администратор
  • Сетевые технологии.
  • Безопасность информации.
  • Коммуникационные навыки.

Это лишь несколько базовых навыков, необходимых системному администратору для управления информационными системами и обеспечения их бесперебойной работы.