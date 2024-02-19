Узнайте, как стать HTML-верстальщиком и получить ключевые навыки для успешной карьеры. От базовых до высокоуровневых техник – все, что вам нужно знать о профессии "HTML-верстальщик".
- Что делает HTML-верстальщик?
- Какая зарплата у HTML-верстальщика?
- Плюсы и минусы в работе HTML-верстальщика?
- Как стать HTML-верстальщиком?
Что делает HTML-верстальщик?
HTML-верстальщик – это специалист, который на основе графического дизайна занимается созданием HTML-кода для веб-сайтов. Таким образом HTML-верстальщик превращает дизайн интерфейса, разработанный дизайнером в реальный веб-сайт с помощью HTML-кода.
Основные обязанности HTML-верстальщика:
- Анализ макета и создание HTML-структуры.
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Стилизирует и размещает элементы на сайте, таких как шрифты, цвета и т.д.
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Адаптация под разные устройства.
- Работа с обозревателями.
HTML-верстальщик играет важную роль в процессе разработки веб-сайтов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какая зарплата у HTML-верстальщика?
Зарплата HTML-верстальщика в Украине составляет от 20 000 грн/мес. Некоторые специалисты могут зарабатывать от 30 000 грн/мес, однако все зависит от опыта кандидата, месторасположения и сложности проектов.
Ранее сообщалось, что профессия "HTML-верстальщик" является высоко конкурентной должностью.
Плюсы и минусы в работе HTML-верстальщика?
|Плюсы
|Минусы
|Специалисты востребованы на рынке труда.
|Однообразные задачи.
|Карьерный рост.
|"Сидячая" работа.
|Есть возможность работать дистанционно.
|Фрилансерам нужно самостоятельно искать клиентов.
Как стать HTML-верстальщиком?
Чтобы работать HTML-верстальщиком, не обязательно иметь высшее образование или базовое высшее образование. Для овладения профессией на начальном уровне хватит профессиональных курсов или самостоятельного обучения под наблюдением ментора.
Где учиться на HTML-верстальщике?
Рассмотрим курсы HTML-верстальщика, предлагающие учебные заведения.
Курсы HTML-верстальщика
- Онлайн институт Projector.
- Академия интернет-технологий IMT;
- Обучающий IT-центр Levelup.
Какие навыки нужны для работы HTML-верстальщиком?
Для работы HTML-верстальщиком нужны разные навыки, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных требований работодателя или проекта:
- Понимание синтаксиса HTML, его частей и их предназначений.
- Умение создавать стили для веб-страниц с помощью CSS.
- Понимание веб-дизайна.
- Знание инструментов разработки.
- Внимание к деталям и умению работать с дизайном.
- Дополнительными навыками могут быть владения JavaScript.
- Творческий подход к работе.
Эти базовые навыки помогают выполнять рабочие задания.