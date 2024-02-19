ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
работа, профессии, HTML-верстальщик
Что входит в обязанности HTML верстальщика? Иллюстрация: Delo.ua
Категория
Профессии
Дата публикации

HTML-верстальщик

Узнайте, как стать HTML-верстальщиком и получить ключевые навыки для успешной карьеры. От базовых до высокоуровневых техник – все, что вам нужно знать о профессии "HTML-верстальщик".

Что делает HTML-верстальщик?

HTML-верстальщик – это специалист, который на основе графического дизайна занимается созданием HTML-кода для веб-сайтов. Таким образом HTML-верстальщик превращает дизайн интерфейса, разработанный дизайнером в реальный веб-сайт с помощью HTML-кода.

Основные обязанности HTML-верстальщика:

  1. Анализ макета и создание HTML-структуры.
  2. Стилизирует и размещает элементы на сайте, таких как шрифты, цвета и т.д.
  3. Адаптация под разные устройства.
  4. Работа с обозревателями.

HTML-верстальщик играет важную роль в процессе разработки веб-сайтов.

Какая зарплата у HTML-верстальщика?

Зарплата HTML-верстальщика в Украине составляет от 20 000 грн/мес. Некоторые специалисты могут зарабатывать от 30 000 грн/мес, однако все зависит от опыта кандидата, месторасположения и сложности проектов.

Ранее сообщалось, что профессия "HTML-верстальщик" является высоко конкурентной должностью.

Плюсы и минусы в работе HTML-верстальщика?

Плюсы Минусы
Специалисты востребованы на рынке труда. Однообразные задачи.
Карьерный рост. "Сидячая" работа.
Есть возможность работать дистанционно. Фрилансерам нужно самостоятельно искать клиентов.

Как стать HTML-верстальщиком?

Чтобы работать HTML-верстальщиком, не обязательно иметь высшее образование или базовое высшее образование. Для овладения профессией на начальном уровне хватит профессиональных курсов или самостоятельного обучения под наблюдением ментора.

Где учиться на HTML-верстальщике?

Рассмотрим курсы HTML-верстальщика, предлагающие учебные заведения.

Курсы HTML-верстальщика

  1. Онлайн институт Projector.
  2. Академия интернет-технологий IMT;
  3. Обучающий IT-центр Levelup.

Какие навыки нужны для работы HTML-верстальщиком?

Для работы HTML-верстальщиком нужны разные навыки, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных требований работодателя или проекта:

  • Понимание синтаксиса HTML, его частей и их предназначений.
  • Умение создавать стили для веб-страниц с помощью CSS.
  • Понимание веб-дизайна.
  • Знание инструментов разработки.
Фото 2 — HTML-верстальщик
Навыки HTML-верстальщика. Инфографика: Delo.ua

Эти базовые навыки помогают выполнять рабочие задания.