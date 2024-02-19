Узнайте, как стать HTML-верстальщиком и получить ключевые навыки для успешной карьеры. От базовых до высокоуровневых техник – все, что вам нужно знать о профессии "HTML-верстальщик".

Что делает HTML-верстальщик?

HTML-верстальщик – это специалист, который на основе графического дизайна занимается созданием HTML-кода для веб-сайтов. Таким образом HTML-верстальщик превращает дизайн интерфейса, разработанный дизайнером в реальный веб-сайт с помощью HTML-кода.

Основные обязанности HTML-верстальщика:

Анализ макета и создание HTML-структуры. Стилизирует и размещает элементы на сайте, таких как шрифты, цвета и т.д.

Адаптация под разные устройства.

Работа с обозревателями.

HTML-верстальщик играет важную роль в процессе разработки веб-сайтов.

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Какая зарплата у HTML-верстальщика?

Зарплата HTML-верстальщика в Украине составляет от 20 000 грн/мес. Некоторые специалисты могут зарабатывать от 30 000 грн/мес, однако все зависит от опыта кандидата, месторасположения и сложности проектов.

Ранее сообщалось, что профессия "HTML-верстальщик" является высоко конкурентной должностью.

Плюсы и минусы в работе HTML-верстальщика?

Плюсы Минусы Специалисты востребованы на рынке труда. Однообразные задачи. Карьерный рост. "Сидячая" работа. Есть возможность работать дистанционно. Фрилансерам нужно самостоятельно искать клиентов.

Как стать HTML-верстальщиком?

Чтобы работать HTML-верстальщиком, не обязательно иметь высшее образование или базовое высшее образование. Для овладения профессией на начальном уровне хватит профессиональных курсов или самостоятельного обучения под наблюдением ментора.

Где учиться на HTML-верстальщике?

Рассмотрим курсы HTML-верстальщика, предлагающие учебные заведения.

Курсы HTML-верстальщика

Онлайн институт Projector. Академия интернет-технологий IMT; Обучающий IT-центр Levelup.

Какие навыки нужны для работы HTML-верстальщиком?

Для работы HTML-верстальщиком нужны разные навыки, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных требований работодателя или проекта:

Понимание синтаксиса HTML, его частей и их предназначений.

Умение создавать стили для веб-страниц с помощью CSS.

Понимание веб-дизайна.

Знание инструментов разработки.

Навыки HTML-верстальщика. Инфографика: Delo.ua

Внимание к деталям и умению работать с дизайном.

Дополнительными навыками могут быть владения JavaScript.

Творческий подход к работе.

Эти базовые навыки помогают выполнять рабочие задания.