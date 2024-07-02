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На ринку фрилансу спостерігається зниження конкуренції, - дослідження
Конкуренція серед фрилансерів у популярних спеціалізаціях за перші 5 місяців 2024 року знизилась, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані дослідження фриланс-сервісу Freelancehunt.
"Війна — каталізатор змін для багатьох сфер. Український ринок віддаленої роботи не виняток", - зазначає команда фриланс-сервісу.
Повідомляється, що восени 2023 року змінився тренд за гендерним фактором — фриланс набирає популярності серед жінок: кількість їх реєстрацій перевищила показники чоловіків.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
В яких сферах знизилась конкуренція
Наразі з 57 популярних спеціалізацій конкуренція знизилась у 37, серед яких:
- Написання статей — зниження на 20,6%.
- Відеореклама — на 16,6%.
- Ілюстрації та малюнки — на 16,2%.
- Дизайн інтерфейсів — на 14,7%.
- Пошукове просування (SEO) — на 13,8%.
- Анімація — на 12,8%.
- Аудіо та відеомонтаж — на 10,2%.
- Дизайн мобільних застосунків — на 6,4%.
- Дизайн сайтів — на 4,8%.
- Розробка шрифтів — на 4,4%.
Водночас зазначається, що у веброзробників та маркетологів – ситуація інша. Популярність напрямку з просування бізнесу у соцмережах і контекстної реклами зростає. Також збільшується конкуренція серед спеціалістів, які займаються веброзробкою, створенням сайтів під ключ, їх супроводом, розробкою інтернет-магазинів.
"Звісно, мобілізація та інші фактори можуть впливати на ринок праці, але глобальних змін ми зараз не спостерігаємо. У травні-червні 2024 року бачимо незначне зниження загальної кількості активних фрилансерів, які працюють на сервісі, у 12%, але воно може бути частково пов’язане із сезонністю", — прокоментував дослідження директор компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.
В яких сферах конкуренція зростає
Згідно з дослідженням фриланс-сервісу, серед менш популярних у фрилансерів напрямків є також спеціалізації, в яких зростає конкуренція:
- Розробка під iOS (iPhone та iPad) — збільшення на 61,9%.
- IP-телефонія та VoIP — на 60,6%.
- Машинне навчання — на 46,9%.
- Гібридні мобільні застосунки — на 46,7%.
- Розробка на Go — на 45,1%.
- Розробка під Android — на 43,1%.
- Комп'ютерні мережі — на 41,7%.
- Розробка на Node.js — на 40%.
- Системне програмування — на 35,8%.
- Розробка на Swift — на 33,1%.
- Розробка на Python — на 29,6%.
- Розробка ботів — на 26%.
Таким чином можна побачити, що на ринку формується нова тенденція — кількість чоловіків, які бажають перейти на фриланс, знижується, а конкуренція у переважно "чоловічих" спеціалізаціях зростає. Це свідчить про те, що вони надають перевагу фрилансу та обирають його основним місцем роботи.
Зауважимо, за два роки з початку повномасштабного вторгнення на фриланс перейшло 285 тисяч українців.
Враховуючи всі переваги фрилансу, на ринку праці як для бізнесу, так і для спеціалістів, попит на такий формат співпраці зростатиме, вважають експерти.
Фото: ua.depositphotos.com