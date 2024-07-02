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На рынке фриланса наблюдается снижение конкуренции, - исследование
Конкуренция среди фрилансеров в популярных специализациях за первые 5 месяцев 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные исследования фриланс-сервиса Freelancehunt.
"Война - катализатор изменений для многих сфер. Украинский рынок удаленной работы не исключение", - отмечает команда фриланс-сервиса.
Сообщается, что осенью 2023 года изменился тренд по гендерному фактору — фриланс набирает популярность среди женщин: количество их регистраций превысило показатели мужчин.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В каких сферах снизилась конкуренция
Из 57 популярных специализаций конкуренция снизилась в 37, среди которых:
- Написание статей – снижение на 20,6%.
- Видеореклама – на 16,6%.
- Иллюстрации и рисунки – на 16,2%.
- Дизайн интерфейсов – на 14,7%.
- Поисковое продвижение (SEO) – на 13,8%.
- Анимация – на 12,8%.
- Аудио и видеомонтаж – на 10,2%.
- Дизайн мобильных приложений – на 6,4%.
- Дизайн сайтов – на 4,8%.
- Разработка шрифтов – на 4,4%.
В то же время отмечается, что у веб-разработчиков и маркетологов ситуация другая. Популярность направления по продвижению бизнеса в соцсетях и контекстной рекламе растет. Также увеличивается конкуренция среди специалистов, занимающихся веб-разработкой, созданием сайтов под ключ, их сопровождением, разработкой интернет-магазинов.
«Конечно, мобилизация и другие факторы могут влиять на рынок труда, но глобальных изменений мы сейчас не наблюдаем. связано с сезонностью", — прокомментировал исследование директор компании Freelancehunt Валентин Зюзин.
В каких сферах конкуренция растет
Согласно исследованию фриланс-сервиса, среди менее популярных у фрилансеров направлений есть также специализации, в которых растет конкуренция:
- Разработка под iOS (iPhone и iPad) – увеличение на 61,9%.
- IP-телефония и VoIP – на 60,6%.
- Машинное обучение – на 46,9%.
- Гибридные мобильные приложения – на 46,7%.
- Разработка на Go – на 45,1%.
- Разработка под Android – на 43,1%.
- Компьютерные сети – на 41,7%.
- Разработка на Node.js – на 40%.
- Системное программирование – на 35,8%.
- Разработка на Swift – на 33,1%.
- Разработка на Python – на 29,6%.
- Разработка ботов – на 26%.
Таким образом, можно увидеть, что на рынке формируется новая тенденция — количество мужчин, желающих перейти на фриланс, снижается, а конкуренция в преимущественно "мужских" специализациях растет. Это свидетельствует о том, что они предпочитают фриланс и выбирают его основным местом работы.
Отметим, что за два года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешло 285 тысяч украинцев.
Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и для специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти, считают эксперты.
Фото: ua.depositphotos.com