На рынке фриланса наблюдается снижение конкуренции, - исследование

Конкуренция среди фрилансеров в популярных специализациях за первые 5 месяцев 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные исследования фриланс-сервиса Freelancehunt.

"Война - катализатор изменений для многих сфер. Украинский рынок удаленной работы не исключение", - отмечает команда фриланс-сервиса.

Сообщается, что осенью 2023 года изменился тренд по гендерному фактору — фриланс набирает популярность среди женщин: количество их регистраций превысило показатели мужчин.

В каких сферах снизилась конкуренция

Из 57 популярных специализаций конкуренция снизилась в 37, среди которых:

Написание статей – снижение на 20,6%.

Видеореклама – на 16,6%.

Иллюстрации и рисунки – на 16,2%.

Дизайн интерфейсов – на 14,7%.

Поисковое продвижение (SEO) – на 13,8%.

Анимация – на 12,8%.

Аудио и видеомонтаж – на 10,2%.

Дизайн мобильных приложений – на 6,4%.

Дизайн сайтов – на 4,8%.

Разработка шрифтов – на 4,4%.

В то же время отмечается, что у веб-разработчиков и маркетологов ситуация другая. Популярность направления по продвижению бизнеса в соцсетях и контекстной рекламе растет. Также увеличивается конкуренция среди специалистов, занимающихся веб-разработкой, созданием сайтов под ключ, их сопровождением, разработкой интернет-магазинов.

«Конечно, мобилизация и другие факторы могут влиять на рынок труда, но глобальных изменений мы сейчас не наблюдаем. связано с сезонностью", — прокомментировал исследование директор компании Freelancehunt Валентин Зюзин.

В каких сферах конкуренция растет

Согласно исследованию фриланс-сервиса, среди менее популярных у фрилансеров направлений есть также специализации, в которых растет конкуренция:

Разработка под iOS (iPhone и iPad) – увеличение на 61,9%.

IP-телефония и VoIP – на 60,6%.

Машинное обучение – на 46,9%.

Гибридные мобильные приложения – на 46,7%.

Разработка на Go – на 45,1%.

Разработка под Android – на 43,1%.

Компьютерные сети – на 41,7%.

Разработка на Node.js – на 40%.

Системное программирование – на 35,8%.

Разработка на Swift – на 33,1%.

Разработка на Python – на 29,6%.

Разработка ботов – на 26%.

Таким образом, можно увидеть, что на рынке формируется новая тенденция — количество мужчин, желающих перейти на фриланс, снижается, а конкуренция в преимущественно "мужских" специализациях растет. Это свидетельствует о том, что они предпочитают фриланс и выбирают его основным местом работы.

Отметим, что за два года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешло 285 тысяч украинцев.

Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и для специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти, считают эксперты.

Фото: ua.depositphotos.com