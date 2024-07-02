Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Работа
Дата публикации

На рынке фриланса наблюдается снижение конкуренции, - исследование

На рынке фриланса наблюдается снижение конкуренции, - исследование
Фото: ua.depositphotos.com

Конкуренция среди фрилансеров в популярных специализациях за первые 5 месяцев 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронировать участие

Об этом свидетельствуют данные исследования фриланс-сервиса Freelancehunt.

"Война - катализатор изменений для многих сфер. Украинский рынок удаленной работы не исключение", - отмечает команда фриланс-сервиса.

Сообщается, что осенью 2023 года изменился тренд по гендерному фактору — фриланс набирает популярность среди женщин: количество их регистраций превысило показатели мужчин.

В каких сферах снизилась конкуренция

Из 57 популярных специализаций конкуренция снизилась в 37, среди которых:

  • Написание статей – снижение на 20,6%.
  • Видеореклама – на 16,6%.
  • Иллюстрации и рисунки – на 16,2%.
  • Дизайн интерфейсов – на 14,7%.
  • Поисковое продвижение (SEO) – на 13,8%.
  • Анимация – на 12,8%.
  • Аудио и видеомонтаж – на 10,2%.
  • Дизайн мобильных приложений – на 6,4%.
  • Дизайн сайтов – на 4,8%.
  • Разработка шрифтов – на 4,4%.

В то же время отмечается, что у веб-разработчиков и маркетологов ситуация другая. Популярность направления по продвижению бизнеса в соцсетях и контекстной рекламе растет. Также увеличивается конкуренция среди специалистов, занимающихся веб-разработкой, созданием сайтов под ключ, их сопровождением, разработкой интернет-магазинов.

«Конечно, мобилизация и другие факторы могут влиять на рынок труда, но глобальных изменений мы сейчас не наблюдаем. связано с сезонностью", — прокомментировал исследование директор компании Freelancehunt Валентин Зюзин.

В каких сферах конкуренция растет

Согласно исследованию фриланс-сервиса, среди менее популярных у фрилансеров направлений есть также специализации, в которых растет конкуренция:

  • Разработка под iOS (iPhone и iPad) – увеличение на 61,9%.
  • IP-телефония и VoIP – на 60,6%.
  • Машинное обучение – на 46,9%.
  • Гибридные мобильные приложения – на 46,7%.
  • Разработка на Go – на 45,1%.
  • Разработка под Android – на 43,1%.
  • Компьютерные сети – на 41,7%.
  • Разработка на Node.js – на 40%.
  • Системное программирование – на 35,8%.
  • Разработка на Swift – на 33,1%.
  • Разработка на Python – на 29,6%.
  • Разработка ботов – на 26%.

Таким образом, можно увидеть, что на рынке формируется новая тенденция — количество мужчин, желающих перейти на фриланс, снижается, а конкуренция в преимущественно "мужских" специализациях растет. Это свидетельствует о том, что они предпочитают фриланс и выбирают его основным местом работы.

Отметим, что за два года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешло 285 тысяч украинцев.

Учитывая все преимущества фриланса, на рынке труда как для бизнеса, так и для специалистов спрос на такой формат сотрудничества будет расти, считают эксперты.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко