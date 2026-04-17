Таможенные поступления в бюджет выросли до 199 млрд грн: 80% поступлений формируют крупные компании

В государственный бюджет Украины по итогам первого квартала 2026 г. поступило 199,2 млрд грн таможенных платежей. Это на 30,3% или на 46,35 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные таможенных органов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДМС.

Рост поступлений произошел на фоне уменьшения количества плательщиков. За три месяца налоги уплатили 39,3 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности по сравнению с 46,7 тыс. годом ранее. В то же время, объем поступлений существенно увеличился, что свидетельствует о концентрации импортных операций у крупных игроков рынка.

Основную долю таможенных платежей сформировали крупные компании. Только 1,3 тыс. плательщиков, или 5,8% от общего количества зарегистрированных субъектов ВЭД, обеспечили 79,2% всех поступлений в бюджет.

Малый и средний бизнес остается активным участником внешней торговли. Около 12,9 тыс. компаний уплатили до 1 млн грн каждая, сформировав около 4 млрд грн поступлений. Еще 7,7 тыс. предприятий обеспечили платежи в диапазоне от 1 до 20 млн. грн.

В структуре поступлений наблюдается рост роли крупных импортеров, определяющих основной объем таможенных платежей, в то время как малый и средний бизнес формирует широкую базу участников внешней торговли.

В целом динамика свидетельствует о сохранении активности бизнеса в сфере внешней торговли и росте бюджетного эффекта от импортных операций даже при сокращении количества плательщиков.

Несмотря на то, что основной прирост таможенных поступлений обеспечен крупными компаниями, малый и средний бизнес сохраняет широкое присутствие во внешней торговле, но формирует незначительную долю доходов бюджета.

Также напомним, что за первые два месяца 2026 года товарооборот Украины достиг $21,3 млрд. Импорт составил $14,8 млрд, а экспорт – $6,5 млрд. Основные поставщики: Китай, Польша и Турция.