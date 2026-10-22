Таможенные проверки сократят с восьми часов до одного: правительство изменило правила для бизнеса

Кабмин изменил таможенные правила на время военного положения: пострадавшие от российских обстрелов предприятия смогут сохранить отдельные таможенные упрощения, сроки согласования некоторых проверок сократят с восьми часов до одного, а производители вооружения получат возможность ввозить комплектующие без уплаты пошлины и НДС.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Таможенные упрощения

Предприятия, чье имущество повреждено или уничтожено в результате российских атак, смогут получить или сохранить право на уменьшенную или нулевую гарантию уплаты таможенных платежей. Для этого нужно подтвердить, что финансовые проблемы возникли из-за обстрелов и представить план восстановления финансовых показателей в течение двух лет.

Мониторинг финансового состояния авторизованных экономических операторов (АЭО), пострадавших от атак, будет отсрочен до завершения 17-го месяца после прекращения или отмены военного положения. Повторную оценку предприятий, пользующихся уменьшенными гарантиями или освобождением от них, проведут в I-II кварталах 2027 года по отчетности за 2026 год.

Проверки импорта

Во время военного положения сроки согласования отдельных мер официального контроля сократят с восьми рабочих часов до одного. Это касается, в частности, осмотра товаров, отбора образцов, фумигации и обеззараживания.

До обновления секторальных планов рыночного надзора таможенный контроль непродовольственной продукции временно приостановят. Планы будут обновляться с учетом сообщений об опасных товарах и результатах предварительных проверок.

Льготы для производителей вооружения

Постановление также предусматривает механизм беспошлинного ввоза и освобождения от НДС материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для производства вооружения, оплаченного иностранными партнерами.

Другие изменения касаются таможенных складов: если из-за боевых действий повреждены системы видеонаблюдения, требования к их работе временно не будут применяться при уведомлении таможни. Также держатели складов смогут получать данные таможенных деклараций для учета товаров.

Ранее правительство внесло изменения в соответствующие постановления, касающиеся создания и ведения таможенных реестров, осуществления таможенного контроля и мер официального контроля.