Митні перевірки скоротять з восьми годин до однієї: уряд змінив правила для бізнесу

Кабмін змінив митні правила на час воєнного стану: підприємства, які постраждали від російських обстрілів, зможуть зберегти окремі митні спрощення, строки погодження деяких перевірок скоротять із восьми годин до однієї, а виробники озброєння отримають можливість ввозити комплектуючі без сплати мита та ПДВ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Митні спрощення

Підприємства, чиє майно пошкоджене або знищене внаслідок російських атак, зможуть отримати або зберегти право на зменшену чи нульову гарантію сплати митних платежів. Для цього потрібно підтвердити, що фінансові проблеми виникли через обстріли, і подати план відновлення фінансових показників протягом двох років.

Моніторинг фінансового стану авторизованих економічних операторів (АЕО), які постраждали від атак, відтермінують до завершення 17-го місяця після припинення або скасування воєнного стану. Повторну оцінку підприємств, які користуються зменшеними гарантіями або звільненням від них, проведуть у I–II кварталах 2027 року за звітністю за 2026 рік.

Перевірки імпорту

Під час воєнного стану строки погодження окремих заходів офіційного контролю скоротять із восьми робочих годин до однієї. Це стосується, зокрема, огляду товарів, відбору зразків, фумігації та знезараження.

До оновлення секторальних планів ринкового нагляду митний контроль нехарчової продукції тимчасово призупинять. Плани оновлюватимуть з урахуванням повідомлень про небезпечні товари та результатів попередніх перевірок.

Пільги для виробників озброєння

Постанова також передбачає механізм безмитного ввезення та звільнення від ПДВ матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання й комплектувальних для виробництва озброєння, оплаченого іноземними партнерами.

Інші зміни стосуються митних складів: якщо через бойові дії пошкоджено системи відеоспостереження, вимоги до їх роботи тимчасово не застосовуватимуть за умови повідомлення митниці. Також утримувачі складів зможуть отримувати дані митних декларацій для обліку товарів.

Раніше уряд вніс зміни до відповідних постанов, що стосуються створення та ведення митних реєстрів, здійснення митного контролю та заходів офіційного контролю.