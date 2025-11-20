Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,00

EUR

48,74

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,19

42,12

EUR

49,05

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін удосконалив ведення митних реєстрів та здійснення митного контролю: ключові зміни

митниця, зона митного контролю
Уряд удосконалив здійснення митного контролю. / Державна митна служба України

19 листопада уряд вніс зміни до відповідних постанов, що стосуються створення та ведення митних реєстрів, здійснення митного контролю та заходів офіційного контролю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Основна мета прийнятого рішення — зробити митницю прозорішою та зручнішою для бізнесу, а також забезпечити ефективний контроль за переміщенням товарів через митний кордон України.

Ключові зміни:

  • затверджено механізм створення та ведення реєстру центральних і регіональних сортувальних станцій; 
  • оновлено перелік наборів відкритих даних, розпорядником яких є Держмитслужба; 
  • оновлено порядок оприлюднення знеособленої аналітичної та статистичної інформації у сфері митної справи; 
  • уточнено процедури фото- та відеофіксації під час митного контролю; 
  • проведено актуалізацію переліку товарів, що підлягають заходам офіційному контролю.

Ці удосконалення сприяють не лише оновленню відкритих даних з митної справи, але й створюють більш чіткі та зрозумілі правила гри для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд ухвалив проєкт нового Митного кодексу, що має на меті гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Це є одним із ключових пріоритетів на шляху України до членства в ЄС.

Автор:
Тетяна Ковальчук