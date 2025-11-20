Кабмін удосконалив ведення митних реєстрів та здійснення митного контролю: ключові зміни

19 листопада уряд вніс зміни до відповідних постанов, що стосуються створення та ведення митних реєстрів, здійснення митного контролю та заходів офіційного контролю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Основна мета прийнятого рішення — зробити митницю прозорішою та зручнішою для бізнесу, а також забезпечити ефективний контроль за переміщенням товарів через митний кордон України.

Ключові зміни:

затверджено механізм створення та ведення реєстру центральних і регіональних сортувальних станцій;

оновлено перелік наборів відкритих даних, розпорядником яких є Держмитслужба;

оновлено порядок оприлюднення знеособленої аналітичної та статистичної інформації у сфері митної справи;

уточнено процедури фото- та відеофіксації під час митного контролю;

проведено актуалізацію переліку товарів, що підлягають заходам офіційному контролю.

Ці удосконалення сприяють не лише оновленню відкритих даних з митної справи, але й створюють більш чіткі та зрозумілі правила гри для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд ухвалив проєкт нового Митного кодексу, що має на меті гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Це є одним із ключових пріоритетів на шляху України до членства в ЄС.