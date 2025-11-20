Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин усовершенствовал ведение таможенных регистров и осуществление таможенного контроля: ключевые изменения

таможня, зона таможенного контроля
Правительство усовершенствовало осуществление таможенного контроля. / Государственная таможенная служба Украины

19 ноября правительство внесло изменения в соответствующие постановления, касающиеся создания и ведения таможенных реестров, осуществления таможенного контроля и мер официального контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Основная цель принятого решения — сделать таможню более прозрачной и удобной для бизнеса, а также обеспечить эффективный контроль за перемещением товаров через таможенную границу Украины.

Ключевые изменения:

  • утвержден механизм создания и ведения реестра центральных и региональных сортировочных станций;
  • обновлен перечень наборов открытых данных, распорядителем которых является Гостаможслужба;
  • обновлен порядок обнародования обезличенной аналитической и статистической информации в сфере таможенного дела;
  • уточнены процедуры фото- и видеофиксации во время таможенного контроля;
  • проведена актуализация перечня товаров, подлежащих мерам официального контроля.

Эти усовершенствования способствуют не только обновлению открытых данных по таможенному делу, но и создают более четкие и понятные правила игры для всех участников внешнеэкономической деятельности.

Напомним, в конце августа в ряд принял проект нового Таможенного кодекса, цель которого гармонизировать украинское законодательство с нормами Европейского Союза. Это один из ключевых приоритетов на пути Украины к членству в ЕС.

Автор:
Татьяна Ковальчук