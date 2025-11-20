Кабмин усовершенствовал ведение таможенных регистров и осуществление таможенного контроля: ключевые изменения

19 ноября правительство внесло изменения в соответствующие постановления, касающиеся создания и ведения таможенных реестров, осуществления таможенного контроля и мер официального контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Основная цель принятого решения — сделать таможню более прозрачной и удобной для бизнеса, а также обеспечить эффективный контроль за перемещением товаров через таможенную границу Украины.

Ключевые изменения:

утвержден механизм создания и ведения реестра центральных и региональных сортировочных станций;

обновлен перечень наборов открытых данных, распорядителем которых является Гостаможслужба;

обновлен порядок обнародования обезличенной аналитической и статистической информации в сфере таможенного дела;

уточнены процедуры фото- и видеофиксации во время таможенного контроля;

проведена актуализация перечня товаров, подлежащих мерам официального контроля.

Эти усовершенствования способствуют не только обновлению открытых данных по таможенному делу, но и создают более четкие и понятные правила игры для всех участников внешнеэкономической деятельности.

Напомним, в конце августа в ряд принял проект нового Таможенного кодекса, цель которого гармонизировать украинское законодательство с нормами Европейского Союза. Это один из ключевых приоритетов на пути Украины к членству в ЕС.