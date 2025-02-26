Суд обязал администрацию Трампа оплатить счета иностранных подрядчиков USAID

Суд округа Колумбия обязал администрацию президента США Дональда Трампа оплатить счета за работу подрядчиков Агентства США по международному развитию ( USAID ), исполненную до 13 февраля.

Об этом сообщает CBS News.

По решению судьи, Государственный департамент и USAID должны до полуночи 26 февраля оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками агентства до 13 февраля.

Подрядчики в своем иске утверждали, что их лишили финансирования из-за указа президента США Дональда Трампа и последующей директивы госсекретаря Марко Рубио, согласно которым иностранная помощь США была заморожена на 90 дней.

На экстренных судебных слушаниях во вторник юрист министерства юстиции США затруднился объяснить, какие шаги предпринимает администрация Трампа для возобновления финансирования программ помощи иностранным государствам.

Отмечается, что в 2023 году USAID распоряжалась бюджетом более 40 млрд долларов, и значительная часть этих средств была назначена американским организациям, выделяющим средства иностранным организациям по всему миру.

Ранее суд приказал администрации президента США Дональда Трампа временно отменить трехнедельную заморозку финансирования, которая привела к прекращению американской помощи и развитию в мире.

Приостановка финансирования USAID

Напомним, в Вашингтоне 3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.