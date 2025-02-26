Суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID

Суд округу Колумбія зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа оплатити рахунки за роботу підрядників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), виконану до 13 лютого.

Про це повідомляє CBS News.

За рішенням судді, Державний департамент і USAID мають до півночі 26 лютого оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками агентства до 13 лютого.

Підрядники у своєму позові стверджували, що їх позбавили фінансування через указ президента США Дональда Трампа і подальшої директиви держсекретаря Марко Рубіо, згідно з якими іноземна допомога США була заморожена на 90 днів.

На екстрених судових слуханнях у вівторок юрист міністерства юстиції США не зміг пояснити, які кроки здійснює адміністрація Трампа для відновлення фінансування програм допомоги іноземним державам.

Зазначається, що у 2023 році USAID розпоряджалася бюджетом у понад 40 млрд доларів, і значна частина цих коштів була призначена американським організаціям, які виділяють кошти іноземним організаціям по всьому світу.

Раніше суд наказав адміністрації президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати тритижневе заморожування фінансування, яке призвело до припинення американської допомоги та розвитку у світі.

Призупинення фінансування USAID

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.