"Демонтаж" USAID. Трамп припиняє понад 90% виплат іноземної допомоги, попри судову тяганину

Адміністрація Трампа заявила, що скасовує понад 90% контрактів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на зовнішню допомогу та 60 мільярдів доларів загальної допомоги США по всьому світу.

Про це йдеться у внутрішній записці, отриманій Associated Press, та в матеріалах одного з цих федеральних позовів, надісланих до суду 26 лютого.

"Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID було утримано. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 млрд доларів", - йдеться в заяві адміністрації Трампа.

Також у документі сказано, що крім припинення дії грантів USAID, "було припинено дію близько 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів". 297 рішень про виділення коштів ще потребують оцінки, заявили в адміністрації Трампа.

Ці пояснення про грантові програми адміністрація Трампа направила до суду в рамках позову, що оскаржує рішення про заморожування іноземної допомоги.

Верховний суд втрутився у цю справу ввечері в середу та тимчасово заблокував постанову суду, яка вимагала від адміністрації виділити мільярди доларів іноземної допомоги до 23:59 26 лютого. Адміністрація Трампа повідомила судам, що для задоволення запиту судді знадобиться "кілька тижнів".

Ліквідація USAID

Тим часом адміністрація Трампа продовжує "демонтаж" USAID. Приблизно 4200 її співробітників були відправлені в адміністративну відпустку після того, як минулого тижня федеральний суддя відхилив клопотання профспілок.

20 січня Трамп наказав провести, за його словами, 90-денний перегляд програм за програмою, які програми іноземної допомоги заслуговують на продовження, і практично відразу припинив усі зовнішні кошти допомоги. Заморожування фінансування зупинило тисячі фінансованих США програм за кордоном, а адміністрація та команди Департаменту ефективності уряду Маска звільнили більшість співробітників USAID через вимушені відпустки та звільнення.

24 січня держсекретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги, за винятком сектору Гази та Судану. Пізніше Дональд Трамп закликав закрити USAID через корупцію та шахрайство. 24 лютого в USAID повідомили, що розпочинають процес "скорочення штату", в результаті якого буде ліквідовано щонайменше 1 600 посад.