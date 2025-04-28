Соглашение о полезных ископаемых: Украина договорилась с США не учитывать оказанную ранее помощь

Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее оказанная помощь от Вашингтона.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита в США.

По его словам, Украина и США добились значительного прогресса в этом соглашении. Над документом работают юридические команды.

Долга не будет

"Мы фактически очень четко определили наши красные линии, где соглашение не может противоречить нашим европейским обязательствам и нашей Конституции, нашему законодательству. Соглашение должно быть обязательно ратифицировано Верховной Радой", — сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что стороны имеют важную договоренность — Украина не должна будет возвращать средства за военную помощь, оказываемую США.

"Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная к ее подписанию", — подчеркнул премьер.

Шмыгаль напомнил, что соглашение предусматривает образование общего фонда, где Украина и США будут являться равноправными партнерами. По соглашению США вносят первичные взносы в фонд.

Напомним, по данным СМИ, проект договора, ранее предложенный США, содержал норму, что Украина должна вносить средства от продажи ископаемых в контролируемый американцами фонд до тех пор, пока сумма не покроет американские расходы на помощь Киеву.

То есть, по словам Шмыгаля, эту норму из проекта соглашения исключили.

Президент США Дональд Трамп без ссылок на какие-либо источники называл разные суммы "долга" Украины: от 500 до 300 млрд долларов.

Украина обоснованно настаивала, что они более скромные — 100 млрд, и даже этот "долг" Киев вписывать в соглашение отказывался.

В то же время советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц в эфире Fox News заверил, что соглашение о минералах с Украиной будет заключен в ближайшее время.

" Стороны упорно работали на выходных, это первое и самое главное, о чем думают и министр финансов Скотт Бессент и президент. Она будет заключена, президент полон решимости сделать это", — заявил Волц.

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.

Заметим, что меморандум не является соглашением. Подписанный документ подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что парламент утвердит соглашение только в случае, если там не будет начисленных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными, а депутаты получат все ответы о предоставлении надежных гарантий безопасности нашему государству.

Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.