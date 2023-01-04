Кабмин упростил ввоз дронов, касок и бронежилетов на время военного положения

На время действия военного положения пропуск через таможенную границу Украины гуманитарной помощи – средств индивидуальной защиты, товаров для их производства, беспилотников и их частей – осуществляется по месту пересечения таможенной границы.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что соответствующие изменения постановления Кабинета Министров № 174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения", инициированные Министерством экономики совместно с Министерством обороны и Вооруженными Силами Украины и были поддержаны Правительством.

В частности, документом определено, что перевозчик заполняет и представляет в бумажной или электронной форме декларацию на соответствующий товар. В перечне гуманитарной помощи - беспилотные летательные аппараты, их части гражданского назначения и двойного использования от доноров.

Также каски и бронежилеты, изготовленные в соответствии с техническими условиями, военными стандартами, стандартами НАТО, нити и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов.

Кроме того, в новой редакции постановления упраздняются меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и необходимость оформления гарантийных писем.

"Таким образом будет решена ситуация, когда волонтеры имели проблемы с ввозом в Украину обычных гражданских дронов и дронов двойного использования - никто не будет требовать от них дополнительных документов, в том числе - гарантийных писем. Принятие постановления будет способствовать реализации упрощенного порядка ввоза в Украину таких товаров гуманитарной помощи в условиях военного положения", - заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее правительство упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов. Так, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.