В Україні вироблятимуть канадські бронемашини Roshel

Державно-акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» уклало угоду щодо створення спільного виробництва канадських бронемашин Roshel.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, "Укроборонпром" виготовлятиме нові бронетранспортери за західними технологіями

Зазначається, що українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва машин.

«Бронемашини канадської компанії вже використовуються українськими військовими. Виготовлення цієї техніки в Україні значно прискорить її постачання до бойових підрозділів. Разом з тим, це підсилить українську економіку й дасть доступ українському виробнику до технологій. Таким чином, українська оборонна промисловість поступово інтегрується до оборонно-промислової бази країн вільного світу», — підкреслив Сметанін.

Як наголосив генеральний директор"Укроборонопрому"Олег Гуляк, також підприємство продовжує розробки власних танків і бойових броньованих машин.

Зауважимо, Roshel Senator – це канадський бронетранспортер, створений на базі Ford F-550. Він має бронювання CEN B7, яке захищає від стрілецької зброї та вибухів, перевозить до 10 осіб. З 2022 року Канада передала Україні понад 1400 таких машин, які використовуються ЗСУ та прикордонниками.

Міноборони у вересні 2024 року кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади.

Нагадаємо, нещодавно "Укроборонпром" та французька компанія Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства.