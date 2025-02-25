В Украине будут производить канадские бронемашины Roshel

Государственно-акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о создании совместного производства канадских бронемашин Roshel.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, "Укроборонпром" будет производить новые бронетранспортеры по западным технологиям

Отмечается, что украинское предприятие получит необходимую техническую документацию и комплектующие для производства машин.

«Бронемашин канадской компании уже используется украинскими военными. Изготовление этой техники в Украине значительно ускорит ее поставку в боевые подразделения. Вместе с тем это усилит украинскую экономику и даст доступ украинскому производителю к технологиям. Таким образом, украинская оборонная промышленность постепенно интегрируется в оборонно-промышленную базу стран свободного мира», — подчеркнул Сметанин.

Как отметил генеральный директор "Укроборонопрома" Олег Гуляк, также предприятие продолжает разработки собственных танков и боевых бронированных машин.

Заметим, Roshel Senator – канадский бронетранспортер, созданный на базе Ford F-550. У него есть бронирование CEN B7, которое защищает от стрелкового оружия и взрывов, перевозит до 10 человек. С 2022 года Канада передала Украине более 1400 машин, которые используются ВСУ и пограничниками.

Минобороны в сентябре 2024 года кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады.

Напомним, недавно " Укроборонпром" и французская компания Thales International SAS подписали соглашение о создании совместного предприятия.