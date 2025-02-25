Минобороны создало государственное предприятие "Цифровая Армия": чем будет заниматься

Созданое при Министерстве обороны государственное предприятие "Цифровая Армия" будет отвечать за устойчивое стратегическое развитие цифровых возможностей ВСУ за счет кооперации с частным сектором, сотрудничества с международными институтами в области цифровых военных инноваций.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как считает заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, за прошлый год украинская армия значительно цифровизировалась, но необходимо двигаться еще быстрее и искать новые возможности. Именно поэтому при Минобороны была создана "Цифровая Армия", которая поможет эффективно взаимодействовать с частным сектором в Украине и за рубежом.

Что даст создание нового госпредприятия

Директор госпредприятия "Цифровая Армия" Ирина Кваскова рассказала, что оно должно стать платформой, объединяющей цифровые продукты в сфере обороны. Речь идет не только о приложениях Резерв+ и Армия+, но и о боевых системах и оборонных инновациях.

"ДП "Цифровая Армия" станет мостиком между государством и частным сектором. Это поможет существенно ускорить внедрение инноваций, которые могут значительно повысить эффективность работы боевых подразделений. Планируем привлекать в свою команду лучших гражданских и военных специалистов. Кроме того, мы видим большой интерес со стороны международных партнеров к оборонным продуктам в свою очередь ", – подчеркнула Кваскова.

Среди преимуществ "Цифровой армии":

Для военных. Проекты от воинских частей, таких как Центр инноваций и развитие оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором (Украины и стран-союзников). Это в свою очередь даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны.

Проекты от воинских частей, таких как Центр инноваций и развитие оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором (Украины и стран-союзников). Это в свою очередь даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны. Для гражданских . Прежде всего, это дальнейшее развитие продуктов, обеспечивающих быстроту и удобство решения вопросов военного учета, в частности отсрочок или поиска вакансий в Силах обороны. Также это возможность принять участие в разработке и внедрении оборонных инноваций в составе команды ГП "Цифровая Армия".

. Прежде всего, это дальнейшее развитие продуктов, обеспечивающих быстроту и удобство решения вопросов военного учета, в частности отсрочок или поиска вакансий в Силах обороны. Также это возможность принять участие в разработке и внедрении оборонных инноваций в составе команды ГП "Цифровая Армия". Для бизнеса. Продукты и разработки бизнесов и стартапов будут интегрироваться в проекты Сил обороны и станут частями экосистем с полноценными способностями, необходимыми не только для асимметричного превосходства над врагом, но и для успешной продажи идей на зарубежных рынках.

Напомним, что в этом году Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.