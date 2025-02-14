Минобороны уволило начальника Центра инноваций, руководившего созданием системы Delta

12 февраля Министерство обороны уволило Марата Утюшева с должности начальника Центра инноваций и развития оборонных технологий.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

Центр занимается развитием системы ситуационной осведомленности Delta и другими военными проектами. Предварительно обязанности командира будет временно исполнять заместитель Марата Утюшева подполковник Артем Мартыненко.

Утюшев рассказал, что в последние годы Delta стремительно развивалась, имплементируя стандарты НАТО. Система неоднократно получала первые места на различных учениях и конференциях Североатлантического союза.

Система Delta стала главным цифровым оружием в первые месяцы великой войны, которую принесли нам россияне. и Delta стала как Excel — ее знают все, и многие используют", — написал он.

По словам Утюшева, с 2022 года Центр инноваций работает над многими успешными проектами, в частности, над платформой искусственного интеллекта Avengers для выявления военной техники и протоколом UA DRONE ID для интеграции дронов в боевые системы.

"Именно из Центра инноваций вышли команды Центра реагирования на киберинциденты и управление ресурсами Сил Обороны Украины (система SAP). Мы прошли значительный путь от обычной команды энтузиастов к команде, которую уважают в мире и боятся враги", — написал Марат Утюшев.

Что известно о Марате Утюшеве

Марат Утюшев — кадровый военный, уволившийся из рядов ВСУ в 2009 году. Тогда он начал свой путь в IT. С 2014 года с началом войны на востоке он снова вернулся в вооруженные силы Украины. Уже в декабре 2015 года вместе с участниками ОО "Аэроразведка" Марат Утюшев организовал военную часть А2724, которая стала технологическим подразделением, где впоследствии создали системы видеонаблюдения по всей линии разграничения АТО/ООС и цифровые инструменты для управления ею, а также другие системы и средства для украинских защитников.

Благодаря системе Delta военные уничтожили вражеских объектов на сумму $15 млрд

Delta – это украинская система, помогающая уничтожать российскую технику на миллиарды долларов, обеспечивая наблюдение за полем боя в реальном времени. Платформа интегрировалась с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ на совместных учениях НАТО.

Она создана на основе волонтерской инициативы и постоянно совершенствуется, в частности, получая поддержку от НАТО. Она успешно прошла проверку информационной безопасности по стандартам НАТО. Платформа обеспечивает эффективную координацию действий украинских военных, помогает в планировании операций, повышает точность ударов и экономит время на создание отчетов. Благодаря Delta наши военные уничтожили 4 миллиона вражеских объектов на сумму 15 миллиардов долларов.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции по совершение преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".