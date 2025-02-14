Міноборони звільнило начальника Центру інновацій, який керував створенням системи Delta

12 лютого Міністерство оборони звільнило Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій.

Про це він сам повідомив у Facebook.

Центр займається розвитком системи ситуаційної обізнаності Delta та іншими військовими проєктами. Попередньо обов’язки командира тимчасово виконуватиме заступник Марата Утюшева підполковник Артем Мартиненко.

Утюшев розповів, що останніми роками Delta стрімко розвивалася, імплементуючи стандарти НАТО. Система неодноразово здобувала перші місця на різноманітних навчаннях і конференціях Альянсу.

"Система Delta стала головною цифровою зброєю в перші місяці великої війни, яку принесли нам росіяни. Її використовували при відбитті Київщини, Харківщини, Херсонщини, острова Зміїного, під час потоплення крейсера "москва" та знищення російських корит у Чорному морі. Система стала незамінним інструментом для планування та підтримки бойових місій. Лише за 2024 рік кількість користувачів зросла в 4 рази, і Delta стала як Excel — її знають усі, і багато хто використовує", - написав він.

За словами Утюшева, з 2022 року Центр інновацій працює над багатьма успішними проєктами, зокрема над платформою штучного інтелекту Avengers для виявлення військової техніки та протоколом UA DRONE ID для інтеграції дронів у бойові системи.

"Саме з Центру інновацій вийшли команди Центру реагування на кіберінциденти та управління ресурсами Сил Оборони України (система SAP). Ми пройшли значний шлях від звичайної команди ентузіастів до команди, яку поважають у світі та бояться вороги", — написав Марат Утюшев.

Що відомо про Марата Утюшева

Марат Утюшев — кадровий військовий, який звільнився з лав ЗСУ у 2009 році. Тоді він почав свій шлях в IT. З 2014 року з початком війни на сході він знов повернувся до збройних сил України. Уже в грудні 2015 року разом з учасниками ГО "Аеророзвідка" Марат Утюшев організував військову частину А2724, яка стала технологічним підрозділом, де згодом створили системи відеоспостереження по всій лінії розмежування АТО/ООС та цифрові інструменти для керування нею, а також інші системи та засоби для українських захисників, зокрема, екосистему Delta.

Завдяки системі Delta військові знищили ворожих об’єктів на суму $15 млрд

Delta – це українська система, що допомагає знищувати російську техніку на мільярди доларів, забезпечуючи спостереження за полем бою в реальному часі. Платформа інтегрувалась з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ на спільних навчаннях з НАТО.

Вона створена на основі волонтерської ініціативи та постійно вдосконалюється, зокрема отримуючи підтримку від НАТО. Вона успішно пройшла перевірки інформаційної безпеки за стандартами НАТО. Платформа забезпечує ефективну координацію дій українських військових, допомагає у плануванні операцій, підвищує точність ударів та економить час на створення звітів. Завдяки Delta наші військові знищили 4 мільйони ворожих об’єктів на суму 15 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодо вчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора "Агенції оборонних закупівель".