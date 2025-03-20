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Реестр "Оберег" временно не будет работать: в Минобороны объяснили почему
Вечером 20 марта электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" временно не будет работать из-за технических работ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Как отмечается, поэтому электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, могут быть недоступны с 22:00 до 23:30.
Пользователям советуют заранее загрузить PDF-файл документа во избежание неприятных ситуаций во время возможных проверок.
Также в оборонном ведомстве добавили, что после технических работ все будет работать в штатном режиме.
О "Обереге"
Единый электронный реестр "Оберіг" модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, внедряемого эстонской Академией электронного управления.
Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Отдельное преимущество – предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.
Напомним, у "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.