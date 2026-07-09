Украинские патенты и торговые марки интегрируют в международные базы: что это даст

Украинские патенты, торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности будут интегрированы в международные базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Это должно сделать украинские разработки и бренды более доступными для иностранных партнеров, инвесторов и исследователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения заместителя министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александра Циборта.

Основанием для интеграции стало соглашение об обмене и распространении данных в сфере интеллектуальной собственности, которое подписали Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций и ВОИС.

По словам Циборта, интеграция украинских объектов интеллектуальной собственности в реестры ВОИС позволит иностранным партнерам и инвесторам легче находить украинские разработки и бренды. Украинские компании смогут представлять свою интеллектуальную собственность на международном уровне, а исследователи сверять и защищать результаты работы в глобальной системе.

"Это соглашение - шаг от договоренностей к конкретным решениям: украинские идеи становятся более заметными в мире, а нашим предпринимателям и ученым проще выходить на международный уровень", - отметил Циборт.

Следующим этапом станет техническая имплементация сделки. Украинская сторона и ВОИС должны согласовать форматы обмена данными, циклы обновления информации и интеграцию с международными базами организации.

В ходе встречи с генеральным директором ВОИС Дареном Тангом в Женеве украинская сторона также обсудила дальнейшее сотрудничество по внедрению национальной стратегии в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года.

Кроме того, стороны договорились продолжить взаимодействие с профильными подразделениями ВОИС, в частности, Академией ВОИС и Судебным институтом ВОИС.

ВОИС является специализированным учреждением ООН, которое занимается развитием международной системы интеллектуальной собственности. Украина сотрудничает с организацией в сфере развития национальной системы интеллектуальной собственности, цифровизации, поддержки инноваций и креативных индустрий.

Напомним, Украина запустила обновленную процедуру борьбы с пиратством в сети : национальный перечень сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности, начали размещать на международной платформе Wipo Alert Всемирной организации интеллектуальной собственности.