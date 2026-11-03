Росія зіткнулася з дефіцитом дизеля після термінового вивезення палива до США

Дизельна угода очільника Кремля Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, в рамках якої на американський та світовий ринок має надійти понад 2 млн тонн російського палива, обернулася нестачею палива на північному заході Росії.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Так, у Санкт-Петербурзі виник дефіцит дизеля на заправках: зараз він доступний менш ніж на 40% АЗС, показали дані сервісу ДеБенз, які проаналізував економіст Яніс Клюге.

За тиждень дизель зник майже з половини заправок, де його продавали наприкінці жовтня: тоді доступність становила близько 70%. В результаті дефіцит дизпалива наблизився до піків паливної кризи наприкінці липня, коли в Петербурзі вводили обмеження на АЗС, а доступність дизеля падала до 40% і нижче від числа заправок.

На приватних станціях у Ленінградській області почали видавати паливо із жорстким лімітом – до 30–50 літрів на машину. Перед АЗС у місті вишикувалися черги.

"Загалом Росія виробляє достатньо дизеля", - нагадує Клюге. Ймовірно, експорт у США було організовано поспіхом із балтійського порту Приморськ, близького до Санкт-Петербурга, і виникли «проблеми з логістикою», припускає експерт.

Також дефіцит дизеля виник у Свердловській області, де на деяких АЗС з'явилися обмеження, а на заправках "Татнафти" припинили продаж повністю. Про "перебої з дизпаливом" повідомляв губернатор Тамбовської області Євген Первищов.

Російський дизель США не потрібний - Штати самі є нетто-експортером дизельного палива, тобто виробляють його більше, ніж споживають, а різницю продають, зазначає Клюге. Насправді Москва і Вашингтон — конкуренти на світовому дизельному ринку, і угода Трампа з Путіним може виявитися «поганою» для американських компаній, вважає експерт.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа непублічно заохочують американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які прямують до Сполучених Штатів. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат.

Також демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.