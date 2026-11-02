Ціни на пальне у США побили рекорд перед виборами: Трамп перевищив показники Байдена

Середня вартість автомобільного пального за час другого президентського терміну Дональда Трампа наблизилася до історичного максимуму серед усіх адміністрацій США напередодні проміжних виборів до Конгресу. Згідно з аналізом федеральних даних, середня ціна галона бензину за його каденції перевищить 3,46 долара, обійшовши попередній рекорд Джо Байдена.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

Попри обіцянку 2024 року знизити ціну на бензин до двох доларів за галон, після повернення Трампа до Білого дому вартість пального зросла більш ніж на третину і становить 4,17 долара.

Водночас показник залишається нижчим за щоденний пік у 5,02 долара за Байдена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Дизельне пальне подорожчало понад як на 70% і сягнуло 6,30 долара за галон після історичного рекорду у 6,53 долара у вересні, тоді як середня вартість дизеля сягнула 4,339 долара проти 4,076 долара за попередньої адміністрації.

Вплив війни проти Ірану та електоральні ризики

Стрімке подорожчання енергоносіїв спровокувала військова кампанія США проти Ірану, розпочата в лютому, внаслідок якої Тегеран заблокував танкерний рух через Ормузьку протоку. Удари по нафтопереробних підприємствах Близького Сходу разом із наслідками атак України на російські НПЗ скоротили світові пропозиції палива.

Трамп наполягає, що війна була необхідною для зупинки ядерної програми Ірану, а ціни знизяться одразу після завершення бойових дій, тоді як представники Білого дому стверджують, що з урахуванням інфляції пальне за Байдена коштувало дорожче.

Зростання цін прискорило інфляцію: індекс цін на споживчі витрати (PCE) зріс до 3,6% у вересні проти 2,6% до вступу Трампа на посаду. Опитування свідчать, що 56% виборців вважають своє фінансове становище гіршим, ніж раніше, що створило загрозу поразки для кандидатів-республіканців на виборах до Палати представників і Сенату навіть у традиційно консервативних штатах.

Спроби стримування та угода щодо російського пального

Адміністрація Трампа пішла на надзвичайні заходи, скасувавши низку екологічних і логістичних обмежень та закликавши губернаторів призупинити дію місцевих акцизів. Найбільш резонансним кроком стало тимчасове скасування санкцій на імпорт російського дизельного пального через домовленість із Володимиром Путіним.

За цим планом три танкери мають доправити до портів США загалом 140 тисяч тонн пального невдовзі після виборів. Проте аналітики вказують, що малі обсяги не зможуть стабілізувати ціни, а постачання будуть обмеженими через пошкодження російських заводів.

Водночас обурення громадськості викликали звіти нафтових гігантів Exxon і Chevron про майже рекордний квартальний прибуток у розмірі 25,3 мільярда доларів на тлі слів президента про значні прибутки енергетичних корпорацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна про постачання російського дизельного пального до США поки не допомогли стримати зростання цін. Середня вартість галона дизеля сягнула 6,35 долара проти 6,28 долара на початку місяця, коли було оголошено про укладення угоди.