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З Києва до Трускавця без пересадок: "Укрзалізниця" змінила маршрут Інтерсіті+

уз
Поїзд із Києва тепер їздитиме до Трускавця: які міста будуть на маршруті / Depositphotos

“Укрзалізниця” продовжує маршрут поїзда Інтерсіті+ №743 сполученням Дарниця - Львів до Трускавця через Дрогобич. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба перевізника.

Інтерсіті+ до Трускавця

Перший рейс за оновленим маршрутом запланований на 23 жовтня. Квитки вже надійшли у продаж.

Поїзд курсуватиме щодня, крім вівторка та середи. Зміни мають розширити можливості для подорожей напередодні осінніх канікул, зокрема для родин із дітьми та організованих дитячих груп.

Розклад поїзда 

Поїзд вирушатиме зі станції Дарниця о 5:50, а з Києва-Пасажирського — о 6:15. Прибуття до Трускавця заплановане на 13:45.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Трускавця о 14:30 та прибуватиме до Києва о 22:28.

Маршрут передбачає зупинки в Дубні, на станції Підзамче, у Львові та Дрогобичі.

Продовження маршруту дасть пасажирам змогу дістатися Трускавця без пересадки у Львові. Це курортне місто відоме своїми оздоровчими можливостями та є популярним напрямком для відпочинку в осінній період.

Нагадаємо, з 20 жовтня АТ “Укрзалізниця” припиняє курсування двох поїздів далекого сполучення – № 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів та № 31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Автор:
Ольга Опенько

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