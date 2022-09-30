Первые украинские компании договорились о продаже биометана в ЕС

Украинская Региональная Газовая Компания, Галс Агро и нидерландская компания STX 30 сентября подписали меморандум о сотрудничестве с целью продажи первого в Украине биометана в Европу. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

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Согласно документу, украинский биометан будут продавать через так называемую виртуальную торговую точку (VTP).

"Это позволит продавать газ, который был физически подан в газораспределительные сети Украины в Европу. Сейчас готовятся все необходимые документы и выполняются процедуры для осуществления первых транзакций на европейском рынке", — пояснили в РГК.

Впоследствии подписанный меморандум станет основой для продажи биометана в Европу для других производителей этого газа.

Отмечается, что РГК уже приступила к работам по подключению производственных мощностей компании Галс Агро к газораспределительным сетям в Черниговской области. Ранее, в июле "Региональная газовая компания" и "Галс Агро" заключили первый договор по присоединению биометанового завода в Черниговской области к газораспределительным сетям.

В первом полугодии 2023 года РХК планирует подключить к газораспределительным сетям второй биометановый завод в Винницкой области.