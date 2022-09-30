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Перші українські компанії домовилися про продаж біометану в ЄС
Українська Регіональна Газова Компанія, Галс Агро та нідерландська компанія STX 30 вересня підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи. Про це повідомляє пресслужба РГК.
Згідно з документом, український біометан продаватимуть через так звану віртуальну торгову точку (VTP).
"Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України в Європу. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку", — пояснили в РГК.
Згодом підписаний меморандум стане підґрунтям для продажу біометану в Європу для інших виробників цього газу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галс Агро до газорозподільних мереж в Чернігівській області. Раніше, у липні "Регіональна газова компанія" та "Галс Агро" уклали перший договір щодо приєднання біометанового заводу у Чернігівській області до газорозподільних мереж.
В першому півріччі 2023 року РГК планує підключити до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області.
Біометан - очищений біогаз, що практично не містить вуглецю (залежно від методу очищення). За даними Біоенергетичної асоціації України, потенціал виробництва біометану в Україні сягає 7,8 млрд куб. м на рік – це понад 25% загального річного споживання газу у країні.