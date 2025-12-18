Штрафы за бензин без биоэтанола стартуют с 1 января: ждать ли коллапса АЗС

Парламент не утвердил продление переходного периода на продажу бензина исключительно со спиртом . С Нового года АЗС, продающие бензин без биоэтанола, грозит штраф в размере 18 168 грн за каждые 1000 литров. Однако участники рынка ожидали отсрочку нового порядка на топливном рынке, поэтому спиртовой бензин в страну не завозили и на месте не производили. При строгом соблюдении норм законодательства и физического отсутствия спиртового бензина Украине грозит транспортный коллапс.

Бензин без спирта: штрафы возвращаются

17 января во время голосования за законопроект №13219 в парламенте не хватило голосов для его принятия во втором чтении. Одна из его норм предусматривала отсрочку штрафных санкций за продажу бензина без добавления не менее 5% биоэтанола. Еще 1 мая в Украине вступил в силу закон, обязывающий продавцов топлива это делать, но штрафы за его нарушение были отсрочены. Так что норма хоть и действует, фактически была спящей.

Горючее с 5% содержанием биоэтанола нетипично для ЕС, откуда Украина импортирует бензин. Там давно действует стандарт Е10, подразумевающий содержание спирта в бензине от 7% до 10%. Таким образом, европейским производителям для снабжения бензином Е5 в Украине пришлось бы создавать отдельные мощности для смешивания, отдельные резервуары и отдельную логистику. Это привело бы к удорожанию бензина. А в Украине смешивания не организовывали, поскольку это пришлось бы делать на территории нефтебаз, где бы накапливались значительные объемы топлива. Но с начала войны операторы пытаются доставлять топливо из-за границы прямо на АЗС, чтобы не рисковать большими потерями в случае вражеских атак.

Поэтому в конце июня парламент отсрочил штрафы за бензин без биоэтанола до 1 января 2026 года.

Законодательная инициатива, которая рассматривалась 17 декабря, предлагала отсрочить снова штрафы за продажу бензина без спирта до 1 июля 2026 года, а также перейти на действующий европейский стандарт Е10.

После провала голосования законопроект был передан на повторное второе чтение. По оценкам экспертов, опрошенных Delo.ua, его могут рассмотреть снова только 15 января 2026 года. Таким образом, по меньшей мере две недели каждая АЗС рискует получить немалые штрафы.

За каждые 1000 литров отпущенного бензина без спирта им придется заплатить штраф 18 168 грн. Кроме того, участников рынка могут оштрафовать 227 100 – 333 080 грн, если они не будут уведомлять государственные органы о содержании спирта в бензине.

Стоит ли ждать дефицита бензина

Несмотря на формальный возврат штрафов, большинство опрошенных Delo.ua отраслевых экспертов и участников рынка не ожидают серьезных проблем с начала Нового года. До сих пор существовал полный консенсус между Министерством энергетики, профильным парламентским комитетом и всем топливным рынком, что штрафы нужно снова отложить. Поэтому государство, считает основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, не приступит к охоте на нарушителей нового закона.

"Я думаю, все с 1 января будут игнорировать это требование, потому что понимают, что ситуация скоро изменится. Можно не предоставить образцы и оплатить штраф — большинство мелких сетей так и поступят. А большие сети с мощными юридическими отделами будут судиться", — говорит бизнесмен.

С этим согласен директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. В конце ноября в Министерстве энергетики состоялось совещание, где участников рынка заверили, что отсрочка штрафов будет продлена.

"Я думаю, что ничего страшного с 1 января не произойдет. Все будут везти бензин по-прежнему и будут надеяться, что государство отнесется к ситуации с пониманием. Массовое штрафование импортеров в условиях, когда стране нужно горючее для генераторов, стало бы для государства выстрелом в собственную ногу и могло привести к коллапсу на рынке". Тем более рынок здесь.

Он считает, что в отсутствие строгого контроля ситуация никак не повлияет на цены. В противном случае сети просто перестанут продавать бензин.

По мнению аналитика консалтинговой компании "Нафторынок" Александра Сиренко, есть вероятность, что депутаты проголосуют за отсрочку уже 27 декабря. Если этого не произойдет, массовые штрафы для сетей АЗС маловероятны. По его информации, участники рынка пока никак не готовятся выполнять норму об обязательной продаже бензина Е5.

"С другой стороны, не стоит исключать сценарий, по которому Государственная экологическая инспекция воспользуется коллизией, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Тогда участников рынка действительно могут штрафовать", — отмечает Сиренко.

Поэтому топливному ритейлу и водителям остается надеяться, что государственные органы пойдут к вопросу с пониманием, а не формально.