Нефть остается дешевой после празднования Нового года: какими будут цены на украинских АЗС

Мировые цены на нефть остаются на очень низком уровне. Тем временем украинский оптовый рынок горючего уже успел отреагировать на увеличение акцизов на топливо с 1 января. Эти факторы определят цену на горючее в ближайшие недели.

В конце прошлой недели нефтяные котировки продолжили снижение на фоне опасений инвесторов по переизбытку сырья на мировом рынке. В субботу, 3 января, американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Эта страна владеет крупнейшими разведанными запасами сырой нефти в мире, но за последние десятилетия добыча значительно сократилась из-за неэффективного управления и санкций. Президент США Дональд Трамп в ходе публичного выступления заявил, что американские компании будут инвестировать, чтобы возобновить добычу. Впрочем, аналитики сомневаются, что эти дополнительные баррели венесуэльской нефти быстро окажутся на мировом рынке. Глобальные нефтяные компании будут учитывать, что инфраструктура венесуэльской нефтегазовой отрасли устарела. Поэтому правительству этой страны нужно будет многое сделать для реформирования законодательства, чтобы привлечь большие инвестиции для модернизации. Даже если Трампу и его команде удастся обеспечить стабильность в Венесуэле и привлечь инвестиции в эту страну, бизнесу понадобится 5–7 лет, чтобы нарастить добычу.

По состоянию на вечер пятницы, 2 декабря, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на февраль подешевели на $0,1 за баррель, или на 0,16%, — до $60,75 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate уменьшились на $0,3, за баррель.

Тем временем представители картеля ОПЕК+ во время заседания в воскресенье, 4 января, решили сохранить стабильную добычу нефти, несмотря на новости о захвате Мадуро. По сообщению Reuters, между ключевыми членами картеля — Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами — растет политическое напряжение на фоне военного противостояния в Йемене, поскольку недавно группа боевиков, поддерживаемых ОАЭ, захватила значительную территорию у переходного правительства, поддерживаемого саудами.

Дизель в опте дорожает из-за нового акциза, а бензин оказался в "подвешенном состоянии"

По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторынок" Александра Сиренко, за первый рабочий день 2026 года дизтопливо в опте в среднем подорожало на 50 коп./л, что обусловлено увеличением акцизов на топливо с 1 января. В течение этой недели цена дизтоплива продолжит дорожать (всего в январе дизель в опте прибавит 2,2 грн/л).

Оптовые цены на бензин пока остались без изменений, хотя и должны увеличиться в течение января на 1,8 грн/л. Но, по словам эксперта, этот вид горючего сейчас находится во "подвешенном состоянии". В середине декабря в парламенте провалили голосование за закон, который должен был продлить переходный период на продажу бензина исключительно со спиртом. Так что формально с 1 января сетям АЗС, продающим бензин без биоэтанола, грозит штраф в размере 18 168 грн за каждые 1000 литров. Однако в опте только одна компания предлагает смесь производства OMV (Румыния). Так что, по мнению эксперта, если для бизнеса действительно существуют риски штрафов, объемов поставки топлива со спиртом для рынка будет недостаточно.

Сейчас мы ожидаем разъяснения от власти относительно того, как будет регулироваться коллизия, которую вызвал провал голосования за биоэтанольный законопроект Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "Нафторинок"

Он указывает, что за прошлую неделю цены на горючее на АЗС остались преимущественно неизменными. Однако в первой декаде января предстоят попытки со стороны ритейлеров повысить цену на топливо на 50–70 коп./л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин сомневается, что сети повысят цены на заправках из-за высокой маржи сетей АЗС и конкуренции . По его мнению, из-за похолодания потребление топлива в стране может снизиться. Кроме того, если температура в Измаиле упадет ниже –5 °C, усложнится поставка топлива по Дунаю.

Кроме того, бизнесмен ожидает, что новости об аресте Мадуро повлекут за собой падение цен на глобальных нефтяных рынках уже в начале этой недели, что также скажется на котировках горючего в ЕС.

Новые акцизы остановили падение цен на газ

В конце прошлой недели алжирская компания Sonatrach, являющаяся ключевым игроком на рынке LPG в Средиземноморье, опубликовала цены на декабрь: пропан подорожал на $5/т — до $475/т, а цены на бутан остались неизменными — $485/т.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, оптовые цены на пропан-бутан в Украине стабилизировались после падения в канун Нового года. Главными факторами стали повышение акциза с 1 января, а также небольшое удорожание котировок Sonatrach. На этой неделе бизнесмен не ожидает существенных изменений ни на АЗС, ни в опте, поскольку фактор новых акцизов нивелирован профицитом газа на рынке.

На прошлой неделе в Измаил вошли несколько судов с большим объемом ресурса. Поэтому предложения сейчас больше, чем спроса, который падает. Мы бы даже ждали удешевления галла, если бы не акциз Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 54,99 54,99 34,99

Данные: приложения сетей АЗС.