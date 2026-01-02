Ціни на нафту зростають після найбільшого річного падіння

Світові ціни на нафту продемонстрували помірне зростання у перший торговий день 2026 року, намагаючись відновитися після суттєвого падіння минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

У п'ятницю вранці ф'ючерси на еталонну марку Brent та американську нафту WTI синхронно додали по 42 центи, досягнувши позначок $61,27 та $57,84 за барель відповідно.

За підсумками 2025 року світові ціни на нафту Brent та WTI обвалилися майже на 20%, продемонструвавши найгіршу динаміку з часів пандемії 2020 року.

Як пише Reuters, ринок наразі перебуває під впливом суперечливих факторів: з одного боку — тиск через рекордні втрати попереднього року, з іншого — посилення безпекових ризиків у ключових видобувних регіонах.

Вплив війни в Україні та санкцій США

Основним драйвером зростання вартості енергоносіїв стали чергові атаки українських безпілотників на російські нафтові об'єкти, що є частиною стратегії Києва з обмеження фінансових ресурсів агресора.

Водночас Вашингтон посилив санкційний тиск на Венесуелу, запровадивши обмеження проти танкерів та компаній, пов'язаних із режимом Мадуро, що створює додаткові перешкоди для світового експорту.

Напруженість всередині ОПЕК+ та прогнози

Додаткове занепокоєння трейдерів викликає загострення конфлікту на Близькому Сході між Саудівською Аравією та ОАЕ через ситуацію в Ємені, що безпосередньо впливає на стабільність логістики.

Учасники ринку зосереджені на майбутній зустрічі ОПЕК+ 4 січня, очікуючи продовження паузи у збільшенні видобутку.

Аналітики прогнозують, що балансування поставок з боку картелю та активне накопичення запасів Китаєм у першому півріччі 2026 року стануть ключовими факторами, які підтримають ціни та не дозволять їм обвалитися нижче критичного рівня.

