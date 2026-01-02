Запланована подія 2

Цены на нефть растут после наибольшего годового падения

нефть
Нефть выросла в цене после годового падения / Depositphotos

Мировые цены на нефть продемонстрировали умеренный рост в первый торговый день 2026 года, пытаясь восстановиться после существенного падения в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

В пятницу утром фьючерсы на эталонную марку Brent и американскую нефть WTI синхронно прибавили по 42 цента, достигнув отметок $61,27 и $57,84 за баррель соответственно.

По итогам 2025 года мировые цены на нефть Brent и WTI рухнули почти на 20%, продемонстрировав самую плохую динамику со времен пандемии 2020 года.

Как пишет Reuters, рынок находится под влиянием противоречивых факторов: с одной стороны — давление из-за рекордных потерь предыдущего года, с другой — усиление рисков безопасности в ключевых добывающих регионах.

Влияние войны в Украине и санкции США

Основным драйвером роста стоимости энергоносителей стали очередные атаки украинских беспилотников на российские нефтяные объекты, являющиеся частью стратегии Киева по ограничению финансовых ресурсов агрессора.

В то же время, Вашингтон усилил санкционное давление на Венесуэлу, введя ограничения против танкеров и компаний, связанных с режимом Мадуро, что создает дополнительные препятствия для мирового экспорта.

Напряженность внутри ОПЕК+ и прогнозы

Дополнительная обеспокоенность трейдеров вызывает обострение конфликта на Ближнем Востоке между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за ситуации в Йемене, непосредственно влияющей на стабильность логистики.

Участники рынка сосредоточены на предстоящей встрече ОПЕК+ 4 января, ожидая продолжения паузы в увеличении добычи.

Аналитики прогнозируют, что балансировка поставок со стороны картеля и активное накопление запасов Китаем в первом полугодии 2026 года станут ключевыми факторами, которые поддержат цены и не позволят им рухнуть ниже критического уровня.

Напомним, 26 декабря мировые цены на нефть продемонстрировали умеренный рост на фоне усиления давления США на экспорт из Венесуэлы и активизации военных действий в Нигерии.

Автор:
Татьяна Бессараб