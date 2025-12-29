Цена на нефть растет, инвесторы оценивают результаты встречи Зеленского с Трампом: прогноз

Мировой энергетический рынок начал неделю с заметного оживления. Цены на нефть пошли вверх, поскольку инвесторы пытаются спрогнозировать последствия политических переговоров между президентами – Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом – о потенциальном соглашении о прекращении войны в Украине и напряженности на Ближнем Востоке, которое может повлиять на поставки.

После падения в пятницу, 26 декабря, стоимость "черного золота" сегодня снова начала расти:

нефть марки Brent подорожала на 1,1%, достигнув отметки 61,31 доллара за баррель;

американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила в цене 1,15%, торгуясь на уровне 57,39 доллара.

Влияние переговоров в Мар-а-Лаго

Главным событием выходных стала встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде. Трамп оптимистично заявил, что стороны "намного ближе" к соглашению о прекращении войны, хотя вопрос статуса Донбасса остается наиболее острым. По словам американского лидера, успех переговоров прояснится уже в ближайшие недели.

Несмотря на надежды на мир, аналитики, в частности с "China Futures", предупреждают: отсутствие согласия по территориям может загнать процесс в тупик, держащий нефтяной рынок в напряжении.

"Причиной роста цен также является то, что геополитическая напряженность остается высокой, поскольку Россия и Украина продолжали атаковать взаимную энергетическую инфраструктуру в течение выходных", - сказал Ян Ань, аналитик Haitong Futures из Китая.

Ситуация на Ближнем Востоке

Кроме украинского вопроса, на цены давят непрерывные атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны России и Украины. Геополитический градус увеличивает и ситуация на Ближнем Востоке. Авиаудары в Йемене и тревожная риторика Ирана по поводу "полномасштабной войны" с США и Европой заставляют рынок серьезно волноваться из-за возможных перебоев в поставках.

Прогнозы экспертов

Аналитики ожидают, что в ближайшее время нефть WTI будет колебаться в пределах 55-60 долларов. По словам эксперта IG Тони Сикамора, на стабильность цен также будут влиять действия США по венесуэльской нефти и последствия военных операций в Нигерии — стране, обеспечивающей рынок значительными объемами добычи.

Рынок Украины

Нефть в мире дешевеет, поскольку рынок ожидает профицита на рынке в следующем году. Тем временем украинский рынок топлива ожидает начала действия новых акцизов. Впрочем, по оценке экспертов и участников рынка, которых опросило Delo.ua, из-за высокой маржи сетей и снижения спроса на топливо подорожание бензина, дизтоплива и автогаза на АЗС в январе не состоится.

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", через неделю дизель в группе на украинском рынке подешевел. По состоянию на вечер 26 декабря по сравнению с 19 декабря средняя цена дизельного горючего снизилась на 14 коп./л – до 47,14 грн/л.

Напомним, 26 декабря мировые цены на нефть продемонстрировали умеренный рост на фоне усиления давления США на экспорт из Венесуэлы и активизации военных действий в Нигерии.