Цены на нефть растут из-за перебоев с поставками, но готовятся к годовому падению

Мировые цены на нефть продемонстрировали умеренный рост в последнюю пятницу года на фоне усиления давления США на экспорт из Венесуэлы и активизации военных действий в Нигерии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 0,1%, достигнув отметки 62,29 доллара за баррель, в то время как американская WTI подорожала до 58,41 доллара.

Основной причиной положительной динамики стали опасения по поводу стабильности поставок от ключевых мировых добытчиков.

Новые очаги нестабильности

Вашингтон усилил экономические рычаги влияния на Каракас, введя двухмесячное ограничение на транзит венесуэльской нефти.

В то же время, авиаудары США по позициям боевиков на северо-западе Нигерии, хотя и произошли вдали от основных месторождений на юге, существенно повысили общие геополитические риски для энергетического сектора.

Дополнительным фактором дефицита стало сокращение поставок из Казахстана на треть из-за повреждения терминала Каспийского трубопроводного консорциума в результате атаки беспилотника.

Прогнозы рынка

Несмотря на текущий рост, нефтяной рынок готовится завершить год по самым худшим показателям со времен пандемии 2020 года.

Ожидается, что по итогам года Brent и WTI потеряют от 16% до 18% стоимости из-за опасений инвесторов относительно излишка предложения в 2026 году.

В настоящее время торговая активность остается низкой из-за рождественских праздников, а участники рынка ожидают официальных данных о запасах в США, которые позволят оценить реальный уровень спроса в крупнейшей экономике мира.

