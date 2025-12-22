Нефть подорожала после блокады Венесуэлы со стороны США: какими будут цены на украинских АЗС

После того, как США начали блокировать нефтяные танкеры Венесуэлы мировые цены на нефть начали расти. При этом этот рост и не был значительным, а котировки нефти и сейчас остаются низкими. Между тем, в конце прошлой недели поставки горючего в Украину оказались под угрозой, поскольку в результате российской атаки был разрушен мост, соединявший порт Измаил с остальной Украиной. Хотя сообщение было быстро восстановлено и дефицит топлива удалось избежать, трейдеры боятся повторных атак на инфраструктуру и готовятся к новым акцизам.

В конце прошлой недели нефть в мире немного подорожала, поскольку инвесторы опасались, что блокада венесуэльских танкеров со стороны США вызовет перебои со снабжением сырьем. На Венесуэлу приходится примерно 1% от всего мирового снабжения.

По состоянию на вечер пятницы, 19 декабря, по сравнению с предыдущим днем фьючерсы эталонной марки Brent на февраль подорожали на $0,65 за баррель, или на 1,09%, — до $60,47 за баррель, а январские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermedia - до $56,52 за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела примерно на 1%.

Участники рынка также следят за мирными инициативами президента США Дональда Трампа, которые должны положить конец войне между Россией и Украиной. США разрабатывают новый пакет жестких санкций против энергетического сектора России , который будет задействован в случае отказа главы Кремля Владимира Путина от предложенного мирного соглашения по Украине. Тем временем Украина наносит удары по "теневому флоту" , который помогает россиянам обходить санкции. В комплексе это может ограничить предложение нефти на мировом рынке.

Разрушение моста в Одесской области: трейдерам удалось обеспечить альтернативную логистику

В конце прошлой недели дизель в опте начал дорожать после того, как в результате русского был разрушен мост через Днестр возле села Маяки в Одесской области. Это остановило движение по трассе Одесса-Рени, активно используемой для поставки топлива из порта Измаил. Это вызвало у участников рынка опасения по поводу возможных проблем со снабжением.

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", на 19 декабря по сравнению с предыдущим днем средняя цена дизтоплива в оптовом сегменте выросла на 49 коп./л до 47,28 грн/л. Однако по сравнению с 12 декабря снижение цены составило 40 коп./л.

На внешних рынках дизтопливо умеренно дешевеет. По состоянию на 19 декабря, по сравнению с предыдущим днем котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) снизились на $1,60/т до $608,90/т. Национальная валюта демонстрирует незначительные колебания: по данным Национального банка, доллар подорожал до 42,34 грн (+0,14 грн), тогда как евро подешевел до 49,60 грн (–0,10 грн). Отсутствие значительных курсовых колебаний важно для топливного рынка, поскольку контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе дорожал, при этом количество предложений от трейдеров значительно сократилось. По состоянию на 19 декабря, по сравнению с 17 декабря, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 26 коп./л до 49,56 грн/л. По сравнению с 12 декабря рост составил 52 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах демонстрировали разносторонние колебания 18 декабря. В портах северо-западной Европы котировки выросли на $6/т, до $614/т – $641/т, а в Средиземноморье снизилась на $1/т, до $609/т – $628/т.

На АЗС цены на бензин и дизель за прошлую неделю остались преимущественно неизменными. По состоянию на 19 декабря по сравнению с 12 декабря средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась на 4 коп./л до 59,12 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 6 коп./л до 58,90 грн/л.

Уже 20 декабря грузовое сообщение между разными частями Одесщины удалось восстановить. Эксперты, которых опросил Delo.ua говорят, что кризисы на рынке горючего удалось избежать, однако опасаются, что следующие атаки могут снова повлечь за собой логистические проблемы. Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказывает, что в результате разрушения моста около 60% импортируемого в Украину топлива оказалось недостижимым. Однако на выходных движение было возобновлено и кризисы удалось избежать.

С 22 декабря мы ждем разрядки ситуации, которая сложилась в конце прошлой недели. Цены на горючее на этой неделе будут стабильными, хотя маржа на АЗС очень велика и у отдельных сетей может достигать 50%. Снижение цен произойдет уже после зимних праздников с 10 по 20 января Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Впрочем, он не исключает, что на этой неделе отдельные сети запустят акции к зимним праздникам с большими скидками на горючее. Помимо этого бизнесмен указывает, что в преддверии начала действия новых акцизов импортеры резко нарастят поставки топлива в Украину.

Аналитик консалтинговой компании "Нафторынок" Александр Сиренко считает, что, несмотря на урегулирование кризиса с поставкой топлива через южную границу, военные риски остаются мощным фактором влияния на рынок. А в случае повторных атак на инфраструктуру проблемы со снабжением могут возникнуть снова.

Газ на АЗС продолжает дорожать перед новыми акцизами

По данным "Нефтерынка", газ в опте в конце прошлой недели дешевел, но после обстрелов тренд изменился. 19 декабря по сравнению с предыдущим днем средняя оптовая цена LPG доставкой по Украине снизилась на 2527 грн/т (до 61 192 грн/т), а самовывозом – на 283 грн/т (до 60 908 грн/т).

Однако обстрелы российскими "Шахедами" и баллистическими ракетами логистических путей в Одесской области усложнили работу южного направления. Поэтому часть компаний приостановила предложения, а другие начали повышать цены.

Удорожание газа на АЗС в конце прошлой недели замедлилось из-за падения цен в опте. По состоянию на 19 декабря по сравнению с 12 декабря средняя цена автогаза на АЗС выросла на 1,59 грн/л до 37,44 грн/л, а по сравнению с 17 декабря подорожание составило всего 10 коп./л.

Несмотря на то, что логистический кризис на юге страны был преодолен, некоторые трейдеры боятся контрактовать там горючее, указывает основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. Из-за того, что в имеющихся транспортных потоках все еще заметен хаос, он не ожидает снижения оптовых цен на пропан-бутан.

На АЗС остается потенциал для удорожания газа в пределах 1-1,5 грн/л. Это связано с высокими оптовыми ценами, а также тем, что розница готовится к новым акцизам с 1 января. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 54,99 56,99 35,49

Данные: приложения сетей АЗС.