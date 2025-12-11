Запланована подія 2

Експерт про нові удари СБУ: Малюк посилює санкції проти рф на морі, у повітрі та на суші

СБУ
СБУ стрімко піднімається у світовому рейтингу спецслужб / СБУ

Служба безпеки України посилює удари по росіянам у повітрі, на суші та на морі. "Санкції Малюка" залишаються найефективнішими з усіх, що були введені проти рф. Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

Експерт підкреслює, що Служба вдало працює у континентальному масштабі та стала однією з найкращих у світі. "Днями видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про епічну операцію "Павутина", яку провела СБУ. Безпрецедентну шкоду стратегічній авіації росії важко забути. СБУ стрімко піднімається у світовому рейтингу спецслужб. Служба успішно діє проти значно більш ресурсного та сильного противника. Поєднує як органічні функції контррозвідки, так і нові ударні спроможності. Малюк "запроваджує санкції" обома руками. ЦСО "А" СБУ завдає вже хрестоматійних ударів БпЛА. А 13-те управління ДВКР працює морськими дронами SeaBaby",  акцентує Копитько.

Експерт вважає, що нові удари СБУ по "тіньовому флоту" мають стратегічне значення. "Кінетичні санкції СБУ проти російського "тіньового флоту"  це не лише технологічні, а й організаційні та політичні новації, що змінюють ландшафт. СБУ, по суті, створила вилку: або ви розбираєтесь із "тіньовим флотом" адміністративними заходами, або "Південно-Кримський океан" буде закритий для нього нашими санкціями. Це  нова реальність",  підкреслює військовий експерт.

"Впевнений, що СБУ може знищувати танкери швидше, ніж їх будуть будувати корейці та китайці. Тобто перспектива очевидна: російська перевалка нафти через Новоросійськ, Туапсе та інші канали перетвориться на тоненький струмочок. До того ж  переривчастий",  резюмує Копитько.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окрім ударів по "тіньовому флоту" рф, безпілотники СБУ також зупинили роботу нафтовидобувної платформи рф у Каспійському морі. Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Це перше ураження Україною інфраструктури рф, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.