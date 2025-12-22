Нафта здорожчала після блокади Венесуели з боку США: якими будуть ціни на українських АЗС

Після того як США почали блокувати нафтові танкери Венесуели світові ціни на нафту почали рости. При сьому, цей ріст і не був значним, а котирування нафти й зараз залишаються низькими. Тим часом наприкінці минулого тижня постачання пального в Україну опинилося під загрозою, оскільки внаслідок російської атаки був зруйнований міст, що з'єднував порт Ізмаїл з рештою України. Хоча сполучення було швидко відновлено і дефіциту палива вдалося уникнути, трейдери бояться повторних атак на інфраструктуру та готуються до нових акцизів.

Наприкінці минулого тижня нафта у світі трохи здорожчала, оскільки інвестори побоювалися, що блокада венесуельських танкерів з боку США викличе перебої з постачанням сировини. На Венесуелу припадає приблизно 1% від усього світового постачання.

Станом на вечір п’ятниці, 19 грудня, порівняно з попереднім днем ф’ючерси еталонної марки Brent на лютий здорожчали на $0,65 за барель, або на 1,09%, — до $60,47 за барель, а січневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшилися на $0,52, або на 0,93%, — до $56,52 за барель. За тиждень нафта обох марок подешевшала приблизно на 1%.

Учасники ринку також стежать за мирними ініціативами президента США Дональда Трампа, що мали б покласти край війні між Росією та Україною. США розробляють новий пакет жорстких санкцій проти енергетичного сектору Росії, який буде задіяний у разі відмови очільника Кремля Володимира Путіна від запропонованої мирної угоди щодо України. Тим часом Україна завдає ударів по "тіньовому флоту", який допомагає росіянам обходити санкції. В комплексі це може обмежити пропозицію нафти на світовому ринку.

Руйнування мосту на Одещині: трейдерам вдалося забезпечити альтернативну логістику

Наприкінці минулого тижня дизель в гурті почав дорожчати після того, як внаслідок російської був зруйнований міст через Дністер біля села Маяки на Одещині. Це зупинило рух по трасі Одеса-Рені, яку активно використовують для постачання палива з порту Ізмаїл. Це викликало в учасників ринку побоювання щодо можливих проблем з постачанням.

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", станом на 19 грудня порівняно з попереднім днем середня ціна дизпалива в гуртовому сегменті зросла на 49 коп./л до 47,28 грн/л. Проте порівняно з 12 грудня зниження ціни склало 40 коп./л.

На зовнішніх ринках дизпаливо помірно дешевшає. Станом на 19 грудня порівняно з попереднім днем котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) знизились на $1,60/т до $608,90/т. Національна валюта демонструє незначні коливання: за даними Національного банку долар здорожчав до 42,34 грн (+0,14 грн), тоді як євро здешевшало до 49,60 грн (–0,10 грн). Відсутність значних курсових коливань важливо для паливного ринку, оскільки контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті на минулому тижні дорожчав, при цьому кількість пропозицій від трейдерів суттєво скоротилася. Станом на 19 грудня порівняно з 17 грудня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 26 коп./л до 49,56 грн/л. Порівняно з 12 грудня зростання склало 52 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах демонстрували різносторонні коливання 18 грудня. В портах північно-західної Європи котирування зросли на $6/т, до $614/т - $641/т, а в Середземномор’ї знизилася на $1/т, до $609/т - $628/т.

На АЗС ціни на бензин та дизель за минулий тиждень залишились переважно незмінними. Станом на 19 грудня порівняно з 12 грудня середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилась на 4 коп./л до 59,12 грн/л, а середня ціна дизпального знизилась на 6 коп./л до 58,90 грн/л.

Вже 20 грудня вантажне сполучення між різними частинами Одещини вдалося відновити. Експерти, яких опитало Delo.ua кажуть, що кризи на ринку пального вдалося уникнути, проте побоюються, що наступні атаки можуть знову спричинити логістичні проблеми. Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін розповідає, що внаслідок руйнування мосту близько 60% палива, яке імпортували в Україну виявилось недосяжним. Проте на вихідних рух відновили й кризи вдалося уникнути.

З 22 грудня ми чекаємо на розрядку ситуації, яка склалася наприкінці минулого тижня. Ціни на пальне на цьому тижні будуть стабільними, хоча маржа на АЗС дуже велика і в окремих мереж може сягати 50%. Зниження цін відбудеться вже після зимових свят з 10 по 20 січня Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Втім він не виключає, що на цьому тижні окремі мережі запустять акції до зимових свят з великими знижками на пальне. Крім цього бізнесмен вказує, що напередодні початку дії нових акцизів імпортери різко наростять постачання палива до України.

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко вважає, що попри врегулювання кризи з постачанням палива через південний кордон, військові ризики залишаються потужним фактором впливу на ринок. А у випадку повторних атак на інфраструктуру проблеми з постачанням можуть виникнути знову.

Газ на АЗС продовжує дорожчати перед новими акцизами

За даними "Нафторинку", газ в гурті наприкінці минулого тижня дешевшав, але після обстрілів тренд змінився. 19 грудня порівняно з попереднім днем середня гуртова ціна LPG доставкою по Україні знизилася на 2 527 грн/т (до 61 192 грн/т), а самовивозом – на 283 грн/т (до 60 908 грн/т).

Однак обстріли російськими "Шахедами" та балістичними ракетами логістичних шляхів на Одещині ускладнили роботу південного напрямку. Через це частина компаній призупинила пропозиції, а інші почали підвищувати ціни.

Здорожчання газу на АЗС наприкінці минулого тижня сповільнилось через падіння цін в гурті. Станом на 19 грудня порівняно з 12 грудня середня ціна автогазу на АЗС зросла на 1,59 грн/л до 37,44 грн/л, а порівняно з 17 грудня здорожчання склало всього 10 коп./л.

Попри те, що логістична криза на півдні країни була подолана, деякі трейдери бояться контрактувати там пальне, вказує засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. Через те що в наявних транспортних потоках все ще помітний хаос, він не очікує зниження гуртових цін на пропан-бутан.

На АЗС залишається потенціал до здорожчання газу в межах 1-1,5 грн/л. Це пов'язано з високими гуртовими цінами, а також тим, що роздріб готується до нових акцизів з 1 січня Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 38,99 WOG 61,99 61,99 38,98 Socar 61,99 61,99 38,98 Motto 58,49 57,99 35,49 БРСМ-Нафта 54,99 56,99 35,49

Дані: застосунки мереж АЗС.