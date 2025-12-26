Ціни на нафту зростають через перебої з поставками, але очікується річне падіння

Світові ціни на нафту продемонстрували помірне зростання останньої п’ятниці року на тлі посилення тиску США на експорт із Венесуели та активізації воєнних дій у Нігерії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent додали в ціні 0,1%, досягнувши позначки 62,29 долара за барель, тоді як американська WTI подорожчала до 58,41 долара.

Основною причиною позитивної динаміки стали побоювання щодо стабільності поставок від ключових світових видобувачів.

Нові осередки нестабільності

Вашингтон посилив економічні важелі впливу на Каракас, запровадивши двомісячне обмеження на транзит венесуельської нафти.

Водночас авіаудари США по позиціях бойовиків на північному заході Нігерії, хоч і відбулися далеко від основних родовищ на півдні, суттєво підвищили загальні геополітичні ризики для енергетичного сектору.

Додатковим фактором дефіциту стало скорочення поставок із Казахстану на третину через пошкодження термінала Каспійського трубопровідного консорціуму внаслідок атаки безпілотника.

Прогнози ринку

Попри поточне зростання, нафтовий ринок готується завершити рік із найгіршими показниками з часів пандемії 2020 року.

Очікується, що за підсумками року Brent та WTI втратять від 16% до 18% вартості через побоювання інвесторів щодо надлишку пропозиції у 2026 році.

Наразі торгова активність залишається низькою через різдвяні свята, а учасники ринку очікують на офіційні дані про запаси в США, які дозволять оцінити реальний рівень попиту в найбільшій економіці світу.

