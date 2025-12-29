Ціна на нафту зростає, інвестори оцінюють результати зустрічі Зеленського з Трампом: прогноз

Світовий енергетичний ринок розпочав тиждень із помітного пожвавлення. Ціни на нафту пішли вгору, оскільки інвестори намагаються спрогнозувати наслідки політичних переговорів між президентами– Володимиром Зеленський та Дональдом Трампом – щодо потенційної угоди про припинення війни в Україні та напруженості на Близькому Сході, яка може вплинути на постачання.

Після падіння в п'ятницю, 26 грудня, вартість "чорного золота" сьогодні знову почала зростати:

нафта марки Brent подорожчала на 1,1%, досягнувши позначки 61,31 долара за барель;

американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала в ціні 1,15%, торгуючись на рівні 57,39 долара.

Вплив переговорів у Мар-а-Лаго

Головною подією вихідних стала зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді. Трамп оптимістично заявив, що сторони "набагато ближче" до угоди про припинення війни, хоча питання статусу Донбасу залишається найбільш гострим. За словами американського лідера, успіх переговорів проясниться вже протягом найближчих тижнів.

Попри надії на мир, аналітики, зокрема з "China Futures", попереджають: відсутність згоди щодо територій може загнати процес у глухий кут, що тримає нафтовий ринок у напрузі.

"Причиною зростання цін також є те, що геополітична напруженість залишається високою, оскільки Росія та Україна продовжували атакувати взаємну енергетичну інфраструктуру протягом вихідних", — сказав Ян Ань, аналітик Haitong Futures з Китаю.

Ситуація на Близькому Сході

Окрім українського питання, на ціни тиснуть безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру з боку Росії та України. Геополітичний градус підвищує і ситуація на Близькому Сході. Авіаудари в Ємені та тривожна риторика Ірану щодо "повномасштабної війни" зі США та Європою змушують ринок серйозно хвилюватися через можливі перебої в постачанні.

Прогнози експертів

Аналітики очікують, що найближчим часом нафта WTI коливатиметься в межах 55–60 доларів. За словами експерта IG Тоні Сікамора, на стабільність цін також впливатимуть дії США щодо венесуельської нафти та наслідки військових операцій у Нігерії — країні, яка забезпечує ринок значними обсягами видобутку.

Ринок України

Нафта у світі дешевшає, оскільки ринок очікує профіциту на ринку у наступному році. Тим часом український ринок палива очікує на початок дії нових акцизів. Втім за оцінкою експертів та учасників ринку, яких опитало Delo.ua, через високу маржу мереж та зниження попиту на пальне здорожчання бензину, дизпалива та автогазу на АЗС у січні не відбудеться.

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", за тиждень дизель у гурті на українському ринку здешевшав. Станом на вечір 26 грудня, порівняно з 19 грудня середня ціна дизельного пального знизилася на 14 коп./л — до 47,14 грн/л.

Нагадаємо, 26 грудня світові ціни на нафту продемонстрували помірне зростання на тлі посилення тиску США на експорт із Венесуели та активізації воєнних дій у Нігерії.