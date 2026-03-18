Иран транспортирует собственную нефть через Ормузский пролив, заблокировав транзит другим странам

Иран продолжает транспортировать собственную нефть через Ормузский пролив темпами, почти соответствующими довоенным показателям. Контролируя пролив, Тегеран обеспечивает собственный транзит, в то время как экспорт других стран остановился.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным разведывательной компании Kpler Ltd., экспорт иранской сырой нефти через коридор составляет почти три четверти от 27,2 миллиона баррелей, покинувших Персидский залив с 1 марта.

Это составляет около 1,2 миллиона баррелей сырой нефти в день для Тегерана по сравнению с довоенным суточным уровнем в 1,5 миллиона баррелей.

В то же время, поставки из других стран региона упали до критических 400 000 баррелей в день, хотя в мирное время этот показатель в среднем составлял 14 миллионов баррелей.

Аналитики отмечают, что Тегеран сумел защитить собственные танкеры, существенно ограничив возможности других экспортеров, что провоцирует стремительный рост мировых цен на энергоносители.

Реакция США

Из-за фактической блокады и исчезновения реальных объемов нефти с мирового рынка, Пентагон начал атаки на ракетные объекты вблизи Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп призвал международных союзников принять участие в обеспечении безопасности судоходства в регионе.

Старший аналитик Kpler Муюй Сюй назвал текущую ситуацию худшим нарушением нефтяных потоков в истории, что может привести к глобальному падению спроса в ближайшие недели.

Состояние иранской экспортной инфраструктуры

Несмотря на удары США по экспортным центрам, погрузка сырой нефти на иранском острове Харг продолжается без существенных препятствий. Спутниковые снимки Sentinel Hub подтверждают присутствие танкеров у причалов острова в течение последней недели.

В целом потоки нефти через пролив стабилизировались на уровне 500 000 баррелей в день, что, по оценкам Goldman Sachs, означает падение общих объемов транзита на 98% по сравнению с довоенным периодом.

Напомним, основным фактором роста цен на нефть стало почти полное блокирование Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Нарушения судоходства связывают с войной между США, Израилем и Ираном, которая длится уже третью неделю.

Влияние на Украину

Добавим, топливный рынок Украины входит в новую фазу подорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.