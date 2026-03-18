Іран транспортує власну нафту через Ормузьку протоку, заблокувавши транзит іншим країнам

Іран продовжує транспортувати власну нафту через Ормузьку протоку темпами, що майже відповідають довоєнним показникам. Контролюючи протоку, Тегеран забезпечує власний транзит, тоді як експорт інших країн зупинився.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними розвідувальної компанії Kpler Ltd., експорт іранської сирої нафти через коридор становить майже три чверті від 27,2 мільйона барелів, які покинули Перську затоку з 1 березня.

Це становить близько 1,2 мільйона барелів сирої нафти на день для Тегерана порівняно з довоєнним добовим рівнем у 1,5 мільйона барелів.

Водночас поставки з інших країн регіону впали до критичних 400 000 барелів на день, хоча у мирний час цей показник у середньому становив 14 мільйонів барелів.

Аналітики зазначають, що Тегеран зумів захистити власні танкери, водночас суттєво обмеживши можливості інших експортерів, що провокує стрімке зростання світових цін на енергоносії.

Реакція США

Через фактичну блокаду та зникнення реальних обсягів нафти зі світового ринку, Пентагон розпочав атаки на ракетні об'єкти поблизу Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп закликав міжнародних союзників долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

Старший аналітик Kpler Муюй Сюй назвав поточну ситуацію найгіршим порушенням нафтових потоків в історії, що може призвести до глобального падіння попиту найближчими тижнями.

Стан іранської експортної інфраструктури

Незважаючи на удари США по експортних центрах, завантаження сирої нафти на іранському острові Харг триває без суттєвих перешкод. Супутникові знімки Sentinel Hub підтверджують присутність танкерів біля причалів острова протягом останнього тижня.

Загалом потоки нафти через протоку стабілізувалися на рівні 500 000 барелів на день, що, за оцінками Goldman Sachs, означає падіння загальних обсягів транзиту на 98% порівняно з довоєнним періодом.

Нагадаємо, основним фактором зростання цін на нафту стало майже повне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та зрідженим природним газом. Порушення судноплавства пов’язують із війною між США, Ізраїлем та Іраном, яка триває вже третій тиждень.

Вплив на Україну

Додамо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.