Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Іран транспортує власну нафту через Ормузьку протоку, заблокувавши транзит іншим країнам

нафта
Іран взяв під контроль нафтовий експорт через Ормузьку протоку / Depositphotos

Іран продовжує транспортувати власну нафту через Ормузьку протоку темпами, що майже відповідають довоєнним показникам. Контролюючи протоку, Тегеран забезпечує власний транзит, тоді як експорт інших країн зупинився.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними розвідувальної компанії Kpler Ltd., експорт іранської сирої нафти через коридор становить майже три чверті від 27,2 мільйона барелів, які покинули Перську затоку з 1 березня.

Це становить близько 1,2 мільйона барелів сирої нафти на день для Тегерана порівняно з довоєнним добовим рівнем у 1,5 мільйона барелів.

Водночас поставки з інших країн регіону впали до критичних 400 000 барелів на день, хоча у мирний час цей показник у середньому становив 14 мільйонів барелів.

Аналітики зазначають, що Тегеран зумів захистити власні танкери, водночас суттєво обмеживши можливості інших експортерів, що провокує стрімке зростання світових цін на енергоносії.

Реакція США 

Через фактичну блокаду та зникнення реальних обсягів нафти зі світового ринку, Пентагон розпочав атаки на ракетні об'єкти поблизу Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп закликав міжнародних союзників долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

Старший аналітик Kpler Муюй Сюй назвав поточну ситуацію найгіршим порушенням нафтових потоків в історії, що може призвести до глобального падіння попиту найближчими тижнями.

Стан іранської експортної інфраструктури

Незважаючи на удари США по експортних центрах, завантаження сирої нафти на іранському острові Харг триває без суттєвих перешкод. Супутникові знімки Sentinel Hub підтверджують присутність танкерів біля причалів острова протягом останнього тижня.

Загалом потоки нафти через протоку стабілізувалися на рівні 500 000 барелів на день, що, за оцінками Goldman Sachs, означає падіння загальних обсягів транзиту на 98% порівняно з довоєнним періодом.

Нагадаємо, основним фактором зростання цін на нафту стало майже повне блокування Ормузької протоки — ключового маршруту, через який проходить близько 20% світової торгівлі нафтою та зрідженим природним газом. Порушення судноплавства пов’язують із війною між США, Ізраїлем та Іраном, яка триває вже третій тиждень.

Вплив на Україну

Додамо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.

Автор:
Тетяна Бесараб