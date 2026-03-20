США та Європа хочуть стабілізувати ринок: ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту знизилися в п’ятницю на тлі заяв США та їхніх союзників про готовність збільшити постачання і забезпечити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку. Ринки також відреагували на можливе пом’якшення санкцій проти іранської нафти та перспективу додаткового вивільнення стратегічних резервів США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters

Ринок нафти лихоманить

Ф’ючерси на Brent подешевшали на $1,36 (1,3%) - до $107,29 за барель, тоді як WTI втратила $1,92 (2,0%) і опустилася до $94,22.

Зниження відбулося після заяв США про можливе пом’якшення санкцій проти іранської нафти, яка наразі перебуває на танкерах, а також імовірне додаткове вивільнення сировини зі Стратегічного нафтового резерву.

Попри це, за підсумками тижня динаміка залишається різноспрямованою: Brent може зрости майже на 4% через перебої з видобутком у країнах Перської затоки, тоді як WTI, навпаки, ризикує втратити понад 4%, зафіксувавши перше тижневе падіння за останні п’ять тижнів.

Додаткову підтримку пропозиції може забезпечити зростання видобутку в Північній Дакоті, де компанії відновлюють роботу свердловин після зимових обмежень. Водночас темпи нарощування видобутку залежатимуть від того, наскільки довго ціни залишатимуться високими.

Геополітика та ризики

Ринки відреагували на ознаки деескалації навколо Ормузької протоки - ключового маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та СПГ. Провідні європейські країни разом із Японією заявили про готовність долучитися до забезпечення безпечного судноплавства в регіоні.

На цьому тлі нафтові котирування частково втратили так звану "військову премію". Водночас аналітики попереджають, що ситуація залишається нестабільною: навіть у разі домовленостей про безпечний прохід танкерів відновлення логістики може затягнутися.

Будь-які нові удари по експортній інфраструктурі або транспортних маршрутах здатні швидко підштовхнути ціни вгору, тоді як активна дипломатія може стримувати їхнє зростання.

Додатковим сигналом до зниження напруги стала заява президента США Дональда Трампа, який закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від нових атак на іранську енергетичну інфраструктуру.

Вплив на Україну

Додамо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.